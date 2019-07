Ulmrich ganz vorne

Mannheim.Bei den baden-württembergischen Nachwuchs-Einzelmeisterschaften der Golfer konnten sich gleich zwei Nachwuchsspieler des GC Mannheim-Viernheim (GCMV) oberste Plätze auf dem Siegertreppchen sichern.

Paul Ulmrich, jüngster Spross im aktuellen Bundesliga-Herrenteam von Ted Long, baute seinen knappen Tagessieg vom 1. Spieltag beim GC Tuniberg in der Nähe von Freiburg in der Finalrunde in Scheibenhardt bei Karlsruhe auf sieben Schläge aus und sicherte sich in der AK 16 seinen vierten Meistertitel auf Landesebene. In der AK 14 behielt Neuzugang Luca Franck die Nerven und kämpfte sich mit zwei soliden Runden noch auf den zweiten Platz vor. Am Ende hatte Franck drei Schläge Vorsprung vor dem Drittplatzierten.

Sieben weitere Starterinnen und Starter des GC Mannheim-Viernheim verbuchten Top-10-Platzierungen auf Landesebene. red

