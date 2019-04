Ulmrich peilt den Hattrick an

MANNHEIM.Florian Angert gegen Vorjahressieger Steffen Ulmrich. Das könnte bei der dritten Auflage des Neckar Runs über 10 Kilometer am Mittwoch, 1. Mai, das große Duell werden: Der 27-Jährige Vize-Europameister auf der Triathlon-Mitteldistanz von 2016 fordert den derzeit regional wohl besten Cross- und Mittelstreckenläufer aus Mannheim. Mit wohl deutlich über 1100 Startern zeichnet sich zudem ein Teilnehmerrekord in diesem Jahr ab. Der Hauptlauf startet um 11.45 Uhr.

„Wir sind in der dritten Auflage wirklich topbesetzt“, erklärt Winfried Traub, der Triathlon-Abteilungsleiter des Soprema Team TSV Mannheim: „Florian Angert und Steffen Ulmrich sind sicherlich die Topfavoriten bei den Männern. Bei den Frauen kann ja Fabienne Amrhein leider nicht mitlaufen, weil sie verletzt ist. Dafür sind Lena Berg und Merle Brunnée, die beide für das engelhorn-sports-Team an den Start gehen, sicherlich heiße Kandidatinnen auf den Sieg.“

Philipp gibt den Startschuss

Für Angert ist der Lauf noch einmal eine gute Vorbereitung auf die kommenden Triathlon-Wettkämpfe. Der 1,84 Meter große Profi gewann 2018 den Iron Man (70.3) in Rügen, den Römerman (70.3) in Ladenburg, den Iron Man in Jonköping/Schweden (70.3) und wurde unter anderem Dritter bei der Challenge WM/The Championship in Samorin. Seit diesem Jahr startet er für das Soprema Team TSV Mannheim. Genau wie übrigens auch Laura Philipp. Die wird am Mittwoch auch vor Ort sein. Doch die Laufschuhe lässt sie zu Hause. Die Siegerin beim Triathlon-Saisonauftakt in Marbella wird laut Winfried Traub beim Neckar Run den Startschuss geben und auf dem Führungsfahrrad mit auf der Strecke sein.

„Wir sind mit deutlich über 1100 Teilnehmern – und eine Anmeldung am Lauftag ist ebenfalls noch möglich – schon jetzt das drittgrößte Laufereignis in Mannheim“, betont Traub. Unterdessen haben Starter aus 31 verschiedenen Ländern gemeldet. „40 Prozent der Starter sind zudem weiblich, der Neckar Run ist bei Frauen offenbar sehr beliebt“, sagt Mitorganisator Traub.

Los geht es um 10 Uhr mit dem Jugendlauf der Jahrgänge 2004 bis 2009 über eine Strecke von zwei Kilometern. Danach folgt um 10.30 Uhr der „Monnemer Fünfer“ (Jahrgang 2005 und älter, 5 Kilometer) und um 11.30 Uhr der Bambini-Lauf (Jahrgänge 2010 und jünger) über 500 Meter. Ab 11.45 Uhr steigt dann der Hauptlauf.

