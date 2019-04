Ulmrich und Amrhein glänzen

Freiburg/Berlin.Steffen Ulmrich hat bei der Halbmarathon-DM in Freiburg eine starke Leistung gezeigt. In 1:07,31 Stunden belegte der Schützling von Trainer Christian Stang den 15. Platz. „Wenn man bedenkt, dass die Witterungsbedingungen bei strömendem Regen alles andere als ideal waren, ist das für ihn eine Wahnsinnszeit“, sagte Stang. Erster wurde Moritz Beinlich von der LG Telis Finanz (1:04,24).

In Berlin bewies auch Fabienne Amrhein, dass sie in Topform ist. Beim Halbmarathon in der Bundeshauptstadt freute sich die 26-Jährige in 1:11,40 Stunden über eine neue persönliche Bestzeit (6.). Damit war sie beste Deutsche, der Sieg ging an die Niederländerin Sifan Hassan (1:05,45). „Der Lauf war eine super Vorbereitung auf die Marathon-DM in Düsseldorf in drei Wochen“, lobte Coach Stang. Unterm Strich war das ein perfektes Wochenende.“ cr

