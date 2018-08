Umbruch beim FVB

Anzeige

MANNHEIM.Die Fußballer des FV 1918 Brühl gehen in ihre zwölfte Landesliga-Spielzeit in Folge. In der vergangenen Runde belegten sie Rang acht. Im Sommer des 100-jährigens Vereinsbestehens gab es nun einen größeren Umbruch im Kader.

Mit Patrick Greulich hat der Torjäger und beste Goalgetter der Landesliga in der Saison 2017/2018 die Mannschaft verlassen. Der Akteur, der in der vergangenen Spielzeit 26 der insgesamt 60 Brühler Treffer erzielte, ist ausgerechnet zum Ligakonkurrenten ASV/DJK Eppelheim gewechselt. Während Greulichs neues Team damit zu einem der Favoriten auf den Titel und Aufstieg gilt, geht der FVB als Wackelkandidat in die neue Runde – denn der Club hat mit Enes Sen (VfR Frankenthal), Markus Schulze und Tim Heene, die beide nur noch aushelfen möchten, sowie Patrick Morscheid (TSG Weinheim) und Dominik Wallerus (SG Unterabtsteinach) ganz wichtige Leute verloren.

„Wir müssen praktisch die komplette Offensive der vergangenen Spielzeit ersetzen. Ersatz war schwer zu finden, aber ich denke, wir haben schon gute Leute geholt“, sagt Trainer Volker Zimmermann, der beim Trainingsauftakt zwölf neue Spieler begrüßte. Vom Verbandsligisten SV 98 Schwetzingen kamen unter anderem Aron Späth und Alexander Knöbel, der in der Spitze agieren soll. Weiter kamen mit Can Aydingülü und Luca Schrank vom Verbandsligisten SGK Heidelberg Kirchheim Spieler mit höherklassiger Erfahrung. Zudem setzen die Brühler auf junge Leute wie Alexander Cermak oder Dominique Dörr aus der eigenen zweiten Mannschaft sowie Florian Härer und Nico Reffert aus der eigenen A-Jugend.