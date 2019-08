Umbruch in Großsachsen

Großsachsen.Am Samstag hat die handballlose Zeit ein Ende. Die Testspiele sind ab 20 Uhr Geschichte, denn dann geht es wieder um Punkte. Es darf mit Spannung erwartet werden, wie sich der TVG Großsachsen in der achten Saison in Folge in der 3. Liga schlägt.

Nachdem die Germanen in der vergangenen Saison lange um den Klassenerhalt bangen mussten, fand eine große Veränderung im Team von Stefan Pohl statt. Sechs Spieler verließen den Verein, sechs Neue kamen. „Die Vorbereitung verlief am Anfang holprig, zuletzt aber mit klar ansteigender Tendenz. Wichtig wird sein, unsere Leistungen konstant auf die Platte zu bringen. Wir schicken eine extrem junge Truppe ins Rennen. Es wird auch Rückschläge geben, wir lassen uns aber nicht verrückt machen“, erklärt Pohl. Thomas Zahn, sportlicher Leiter des TVG, schätzt die Situation realistisch ein: „Dass wir vor einer schweren Saison stehen, ist uns allen klar. Aber für Großsachsen ist das nichts Neues. Ich vertraue dieser Mannschaft und weiß, was sie kann.“

Bundesliga-Reserve zu Gast

Zum Saisonauftakt kommt mit dem HC Elbflorenz II ein Aufsteiger in die Sachsenhalle. „Wie in allen zweiten Mannschaften von Bundesligisten werden auch in Dresden viele junge hungrige Spieler agieren, die sich für höhere Aufgaben empfehlen wollen. Es gilt, dagegen zu halten. Wir wollen natürlich einen Sieg zum Start und hoffen auf breite Unterstützung von den Rängen“, betont Pohl.

Es bleibt abzuwarten, wie sich das neue Team der „Saasemer“ schlägt, für viele Spieler ist die 3. Liga Neuland. Die Germanen hoffen auf eine kurze Eingewöhnungszeit. hm/ü

© Mannheimer Morgen, Samstag, 24.08.2019