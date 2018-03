Umbruch noch ein langer Prozess

Anzeige

Mannheim.Mit einem Debakel meldete sich der MFC 08 Lindenhof am vergangenen Sonntag aus der Winterpause zurück. Der Kreisligist unterlag beim Aufstiegsaspiranten aus Friedrichsfeld mit 1:5 und hat nun nur noch einen Punkt Vorsprung auf die Gefahrenzone. Der Traditionsverein spielte harmlos und ohne Emotion, präsentierte sich wie ein Absteiger. „Das war nicht unser Spiel, wir sind nur schwer in die Partie gekommen. Chancen hatten wir durchaus, Friedrichsfeld war aber wesentlich abgezockter und eiskalt vor dem Kasten“, blickt MFC-Kapitän Fabian Weiß auf die Niederlage.

Mitverantwortlich für die Misere bei Lindenhof ist die schwache Torausbeute, nur Schlusslicht Edingen/Neckarhausen hat in dieser Saison weniger Treffer erzielt. „Wir haben im Sturm einfach kaum Optionen und mit Vittorio Cammilleri nur einen echten Knipser in den eigenen Reihen. Das ist zu wenig“, bemängelt der Kapitän und hofft auf die schnelle Kehrtwende: „Wir müssen begreifen, dass es jetzt kurz vor Zwölf ist und wir dringend punkten müssen. Wir hatten gute Einheiten in der Vorbereitung und haben eine junge Mannschaft mit viel Potenzial. Jetzt muss es nur endlich auf dem Platz funktionieren.“

Am Sonntag gegen den VfB II

Die Verantwortlichen beim MFC gingen vor der Saison ein großes Risiko ein. Zahlreiche gestandene Spieler verließen den Verein, die Lücke wurde mit Kickern aus dem eigenen Nachwuchs gefüllt. Zudem machte der erfahrene Coach Ralf Eckl Platz für das junge Trainerteam um Philipp Bimmler und Sascha Graßmann. Droht das gewagte Projekt zu scheitern? „Ganz im Gegenteil, das wäre auch viel zu verfrüht. Den Trainern mache ich schon einmal gar keinen Vorwurf. Beide arbeiten hart und entwickeln sich stetig weiter“, sagt Kapitän Weiß. „Wir haben einen Plan und sind fußballerisch meist auf Augenhöhe. Das Team wurde verjüngt, ich sehe darin aber keinen Nachteil. Natürlich muss sich der ein oder andere noch an die härtere Gangart in der Kreisliga gewöhnen, das Potenzial für den Klassenerhalt haben wir aber allemal“, macht Weiß Hoffnung und hat auch eine Lösung parat: „In der Fairnesstabelle sind wir Spitzenreiter. Da müssen wir aggressiver werden, engagierter in die Zweikämpfe gehen und zeigen, dass wir auf dem Platz sind“. Am Sonntag empfängt der MFC mit dem VfB Gartenstadt II eine der großen Überraschungsmannschaften der Saison. bah