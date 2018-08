Umbruch steht an

Anzeige

Mannheim.Überraschungsmannschaft, Aufstiegsaspirant, Sorgenkind. Nach einer furiosen Hinrunde mit der zwischenzeitlichen Tabellenführung ging dem FC Germania Friedrichsfeld am Ende der Saison die Luft aus. Ergebnis: Ein enttäuschender sechster Platz. „Mir hat das richtig wehgetan. Die Mannschaft hat lange auf einem sehr hohen Level gespielt und konnte sich dann nicht selbst belohnen. Der Aufstieg wäre für den Verein wahrscheinlich zu früh gewesen, da hätten uns die finanziellen Mittel gefehlt. Fünf sieglose Spiele zu Saisonende, das hätte aber nicht sein müssen, dafür bin ich auch viel zu ehrgeizig“, blickt FC-Coach Matthias Dehoust zurück.

Für die neue Kreisliga-Saison gibt es bei den Germanen eine klare Zielsetzung: Der Club will sich weiter in der Liga etablieren und den Umbruch in der Mannschaft starten – viele Spieler sind schon weit älter als 30. Verstärkt wird die Dehoust-Elf durch insgesamt sechs Neuzugänge. „Wir sind in der Breite und auch qualitativ besser als zuletzt. Uns wird nun sicher keiner unterschätzen. Ich sehe die Liga so ausgeglichen wie in der Vorsaison, ohne wirkliche Übermannschaft“, so Dehoust, der sich auf die eigenen Stärken besinnen will: „Wir haben für Kreisligaverhältnisse mit Wanzek, Altinisik oder auch Ceesay außergewöhnlich gute Akteure in der Offensive, an Toren wird es uns nicht mangeln.“

An der „Baustelle“ in der Defensive hat der Trainer in der Sommerpause gearbeitet, indem er seine Abwehr auf eine Dreierkette umstellte. „Das ist ein sehr interessantes System. Drei Spieler in der Innenverteidigung, dazu zwei schnelle Außenverteidiger, die auch in die Offensive eingreifen. Außerdem noch zwei defensive Mittelfeldspieler, die schon früh den Gegner stören sollen. Ob das jetzt der große taktische Segen ist und ob wir bei diesem System bleiben, wird sich zeigen“, erklärt Dehoust seine Überlegungen und ist zufrieden mit den Transfers: „Wir haben aus unseren Möglichkeiten das Maximum gemacht. Mit Stefan Vierling haben wir jetzt auch einen weiteren Klasse-Verteidiger, der Kommandos gibt und den Laden zusammenhält.“