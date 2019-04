Umbruch steht an

Mannheim.Germania Friedrichsfeld erlebte am vergangenen Spieltag die wohl denkwürdigste Partie der bisherigen Kreisliga-Saison. Schon vor dem Duell mit Spitzenreiter Srbija brachen Trainer Matthias Dehoust die Spieler weg. Verletzungen, Erkältungen – einer nach dem anderen sagte noch am Spieltag ab. Der Coach packte selbst seine Fußballschuhe ein, beorderte Spieler aus der Privatmannschaft in den Kader. Dann die Sensation: Friedrichsfeld schlägt den Spitzenreiter auswärts mit 2:0.

„Der ganze Sonntagvormittag war ein echter Horror, so etwas habe ich selten erlebt. Wir haben dann irgendwie versucht, eine schlagkräftige Mannschaft auf das Feld zu bringen, auch ich musste mit meinen 45 Jahren die letzten Minuten ran“, so Dehoust, der noch vor der Partie nicht mit einem Sieg rechnen konnte. „Wir haben es dann aber gut gemacht. Standen defensiv hervorragend und haben unsere Chancen eiskalt genutzt. Srbija hat ein außerordentliches Potenzial in der Offensive, sie sind aber auch anfällig“.

Nach dem Coup gegen den Ligaprimus beschäftigt sich der Coach jetzt schon mit der neuen Saison, das Gesicht der Mannschaft wird sich radikal ändern. „Wir haben viele Abgänge zu vermelden, altersbedingt oder auch durch die Arbeit. Aktuell sind wir schon in Gesprächen mit neuen Spielern, die sich in den kommenden Wochen bei uns im Training präsentieren. Es gilt auch in der kommenden Saison eine starke Truppe beisammen zu haben, das wird harte Arbeit“, erklärt Dehoust.

Duell mit Hockenheim

Vor dem Heimspiel gegen Hockenheim wird die Verletztenliste bei Friedrichsfeld voraussichtlich kleiner, Dehoust will jetzt auf den Srbija-Erfolg aufbauen: „Wir haben aktuell 31 Punkte, ich glaube nicht, dass das ausreicht, um in der Liga zu bleiben. Wir werden also noch Zähler sammeln müssen, um eine sorgenfreie Restrunde zu haben“, so Dehoust, der den kommenden Gegner genauestens kennt: „Das wird ein komplett anderes Spiel. Die kommen über ihre schnellen Außenspieler in die Partie, auch da werden wir defensiv wieder sicher stehen müssen. Hockenheim steht kurz über der Abstiegszone, die werden alles in diese Partie legen“. bah

