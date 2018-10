Und wieder Abstiegskampf

VIERNHEIM.Mit erst sieben Punkten nach neun ausgetragenen Spielen hat sich die SG Viernheim wieder im Tabellenkeller der Fußball-Kreisklasse A II eingenistet. Eine Gelegenheit zum Befreiungsschlag wurde am vergangenen Wochenende gegen den SC Käfertal verpasst. „Ich bin absolut nicht zufrieden, da wir eine 2:0-Führung aus der Hand gegeben haben“, hadert SG-Trainer Werner Brockenauer noch immer mit dem 2:2-Remis, das die Südhessen auf der Stelle treten lässt.

Mit den Neuzugängen, die im Sommer dazu gestoßen waren und teilweise höherklassige Erfahrung aufweisen konnten, hatte man sich in Viernheim mehr ausgerechnet, als wieder den Abstiegskampf aufnehmen zu müssen. „Eigentlich ist die Mannschaft stärker als im vergangenen Jahr. Es ist schwer zu sagen, woran es liegt“, wirkt auch Brockenauer ein wenig ratlos. Ein Problem dürfte die schlechte Chancenverwertung sein, „durch die wir bestimmt schon zehn Punkte verschenkt haben“, rechnet Brockenauer vor. Zu viel ist im Offensivspiel der Viernheimer auf Abdelkarim Lebsir zugeschnitten. Der Vollblutstürmer hat bereits zehn Treffer erzielt und ist die derzeitige Lebensversicherung der Südhessen. Neben Lebsir gibt es mit Steven Schreck, der dreimal getroffen hat, nur einen weiteren Torschützen innerhalb der Mannschaft.

„Das ist natürlich ein Manko, dass uns hier die Breite an Spielern fehlt, die Tore schießen können“, benennt Brockenauer die Schwachstelle im Kader. Bis zur Winterpause wollen die Südhessen die Abstiegszone bestmöglich weit hinter sich lassen. Durch den Rückzug der SG Hemsbach II wird es voraussichtlich ohnehin nur einen Direkt-Absteiger geben. Im nächsten Spiel gegen den SV Schriesheim soll am Sonntag nun ein Sieg her, zumal mit Marc Hanselmann ein Routinier zurückkehrt. wy

