Ungeliebter erster Platz

Mannheim.Am Samstag kommt es zum Show-Down in der 2. Judo-Bundesliga. Dann trifft das Judoteam Heidelberg-Mannheim als Tabellenführer auswärts auf den Zweiten TSG Backnang. Beide Clubs haben bislang alle Kämpfe gewonnen und liegen mit jeweils sechs Zählern uneinholbar an der Spitze der 2. Bundesliga Süd-West. Der Sieger der Begegnung muss in die 1. Liga aufsteigen – und genau da liegt für beide Vereine das Problem. „Weder Backnang noch wir wollen hoch, da wir weder die finanziellen Mittel, noch das Niveau in allen Gewichtsklassen haben, um in der 1. Bundesliga zu bestehen. Und „einkaufen“ wiederspricht unserer Maxime“, sagt die Mannheimer Trainerin Carmen Bruckmann. Damit sieht sie ihr Team vor demselben Dilemma wie 2017. Auch da musste das JT aufsteigen, schaffte 2018 zwar den finanziellen Drahtseilakt, aber sportlich haperte es dann vor allem in den schweren Gewichtsklassen. Der Abstieg war die fast logische Folge.

Finanzieller Drahtseilakt

Doch in Backnang nun eine Niederlage zu provozieren, kommt nicht in Frage: „Wir haben als Team entschieden, dass wir sportlich fair sind und gewinnen wollen. Wenn es dann so läuft, versuchen wir, die Mittel für die 1. Liga aufzutreiben. Wir werden zwar vorrangig den Nachwuchskämpfern einen Einsatz geben, aber die sind genauso heiß aufs Gewinnen, wie die ‚alten Hasen‘.“ Bruckmann und ihr Kollege Stefan Saueressig werden zwar nicht mit nach Backnang reisen, weil beide als Bundestrainer der sehgeschädigten Judoka ihre blinden Schützlinge beim World-Cup in Taschkent betreuen. Aber das Judoteam ist bei Coach Matthias Krieger sicher in den besten Händen. sd

© Mannheimer Morgen, Donnerstag, 19.09.2019