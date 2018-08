Ungewohnte Situation

MANNHEIM.Die SG Mannheim ist mit einem 4:1-Auswärtssieg bei der LSV 64 Ladenburg in die neue Saison gestartet. Ein Fakt, der in den Vorjahren bei den Kroaten nicht unbedingt gegeben war, denn insbesondere in der Urlaubszeit rannte man bei der SG oftmals der Musik hinterher. „Die Vorbereitung lief nicht so optimal“, bestätigt SG-Trainer Josip Petrina auch in diesem Jahr den altbekannten Trend. „Wir konnten nichts einspielen, da wir nur ein Testspiel hatten und sich viele Spieler im Urlaub befanden.“

Dennoch zeigte das restliche Kollektiv in Ladenburg eine couragierte Leistung, bestach durch sein diszipliniertes Auftreten, die Taktiktreue und Laufbereitschaft. „Sicherlich muss sich auch Ladenburg in der neuen Liga erst noch finden“, hält Petrina trotz des Sieges den Ball flach.

Auch seine Neuzugänge, die in der Römerstadt aufliefen, hinterließen einen positiven Eindruck. „Qualität ist auf jeden Fall vorhanden. Natürlich fehlt noch das Zusammenspiel, aber das wird sich mit der Zeit geben“, erwartet Petrina sogar noch eine Steigerung seines Teams.

Partie gegen SKV Sandhofen

Das soll am nächsten Wochenende auch der SKV Sandhofen zu spüren bekommen, der gegen den Kreisliga-Absteiger FV 03 Ladenburg mit 1:2 verlor. „Sandhofen ist schwer einzuschätzen, da es eine komplett neue Mannschaft ist. Nach dem Ergebnis vom vergangenen Wochenende wartet da aber mit Sicherheit keine schlechte Mannschaft“, sieht Petrina eine knifflige Aufgabe. Die Statistik der letzten Jahre hat für die Begegnung SG Mannheim gegen SKV Sandhofen allerdings ein Kuriosum parat: In den letzten vier direkten Vergleichen siegte jeweils die Heimelf – ein Fingerzeig für den kommenden Sonntag? wy

