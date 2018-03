Unruhe und Anspannung vor dem Derby

Anzeige

Darmstadt/Kaiserslautern.Viel mehr Druck kann man vor einem Spiel kaum haben. Er spüre eine „gewisse Unruhe und Angespanntheit“ sagte Darmstadts Trainer Dirk Schuster vor der Neuauflage des Zweitliga-Kellerduells gegen den 1. FC Kaiserslautern am heutigen Abend (18.30 Uhr/Sky). Im ersten Spiel am 24. Januar waren beide Teams mit einem 0:0 in die Halbzeit gegangen. In der Pause musste der damalige FCK-Coach Jeff Strasser mit Herzproblemen behandelt und anschließend ins Krankenhaus gebracht werden.

Das Spiel wurde abgebrochen – „die einzige richtige Entscheidung“, wie Schuster vor der Neuauflage noch einmal bekräftigte. Strasser musste seinen Job wegen Herzrhythmusstörungen ruhen lassen. Michael Frontzeck übernahm beim Schlusslicht. Die Ausgangslage ist weiter prekär: Bundesliga-Absteiger SV Darmstadt 98 steht auch in Liga zwei nur auf Platz 17. Das einzige Team, das nach 22 Begegnungen noch weniger Punkte auf dem Konto hat, ist der viermalige deutsche Meister aus der Pfalz.

Die „Lilien“ könnten sich mit einem Sieg bis auf Platz 15 verbessern. Aber sollte der FCK heute den dritten Sieg unter Frontzeck schaffen, kämen die zur Winterpause fast schon abgeschriebenen Roten Teufel aus der Pfalz bis auf einen Punkt an Darmstadt heran.