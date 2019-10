Uwe Bertsch übernimmt SCK

MANNHEIM.Der SC Käfertal in der Fußball-Kreisklasse A II hat einen neuen Trainer. Uwe Bertsch, B-Lizenz-Inhaber, und als Trainer bislang ausschließlich im hessischen Fußball-Bereich bei der SG Einhausen oder Starkenburgia Heppenheim in Erscheinung getreten, hat für Ralf Dalmus übernommen bereits die erste Trainingseinheit geleitet und wird beim Spiel am Sonntag gegen die SG Viernheim auf der Bank sitzen.

„Er ist unser absoluter Wunschkandidat. Er ist menschlich top, sachlich und hat eine hohe fachliche Kompetenz“, sagt der Sportliche Leiter Peter Sebert. „Uwe ist in der Mannschaft noch unbekannt und ich sehe ihn als guten Motivator.“ Auf seiner letzten Trainerstation hatte er Einhausen in einer ähnlichen Situation in der Kreisoberliga übernommen und den Club zum Aufstieg geführt. „Das wäre natürlich eine Traumvorstellung. Vorrangig geht es aber darum, uns zu stabilisieren“, sagt Sebert. wy

