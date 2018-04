Valentis Tor bedeutet den Sieg

Anzeige

Riga.Einen erfolgreichen Start in die U 18 WM der Division I A in der lettischen Hauptstadt Riga hat die Auswahl des Deutschen Eishockey-Bundes (DEB) hingelegt.

Die von Frank Fischöder gecoachte U 18 besiegte zum Auftakt Dänemark mit 7:2. In diesem Spiel trugen sich die Jungadler Louis Brune, Yannik Valenti und Tim Fleischer in die Torschützenliste ein. Am Dienstag ließ die DEB-Auswahl einen 1:0-Sieg gegen Kasachstan folgen. Das Siegtor erzielte Yannik Valenti.

Nach dem Ruhetag am Mittwoch stehen der deutschen U 18 im Kampf um den Aufstieg ab heute noch die Spiele gegen Lettland, Norwegen und Slowenien bevor. and