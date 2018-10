Variable Teufel

Leutershausen.Die Drittliga-Handballer der SG Leutershausen fahren nach dem jüngsten Heimsieg gegen Nieder-Roden am Sonntagnachmittag (17 Uhr) mit einer großen Portion Selbstvertrauen zur HSG Hanau. Auch mit Blick auf die Tabelle sind die Bergsträßer leicht favorisiert, doch Trainer Frank Schmitt warnt vor den Hessen: „Wenn ich sehe, dass Hanau vor der Partie gegen Groß-Bieberau 19 Monate zuhause ungeschlagen war – dann sagt das alles aus. Ich glaube, dass sie keine Lust haben, zwei Heimspiele in Folge zu verlieren.“

Während Leutershausen mit 13:5 Punkten auf dem vierten Platz der Oststaffel steht, rangieren die Hessen mit bereits acht Minuspunkten auf dem siebten Platz. Die HSG Hanau spielte ihre Heimstärke in der aktuellen Saison allerdings schon gegen ITV Erlangen-Bruck, die HSG Rodgau Nieder-Roden, die HG Oftersheim/Schwetzingen und den TV Gelnhausen aus.

Die SGL fährt aber dennoch optimistisch nach Hessen, wie Sportchef Mark Wetzel betont. Vor allem der inzwischen wieder breitere Kader macht Wetzel Mut. So gab Felix Jaeger sein Comeback und auch Kapitän Niklas Ruß findet langsam aber sicher wieder zurück zu alter Stärke. „Gerade im Rückraum haben wir jetzt verschiedene Spielertypen, wir können sowohl in Abwehr als auch im Angriff variabler agieren“, sagt Wetzel. Vor allem Jaeger trumpfte gegen Nieder-Roden auf. „Es hat wohl jeder gesehen, welche Qualitäten Felix hat. Er ergänzt sich vor allem hervorragend mit Hendrik Wagner, beide haben unterschiedliche Stärken“, betont Trainer Schmitt. „Und auch die Spieler, die von der Bank gekommen sind, haben uns weitergebracht. Das soll auch am Sonntag so funktionieren.“ tm/red

