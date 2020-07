Verbandsliga soll im September starten

Karlsruhe.Der Badische Fußballverband (bfv) hat erste Rahmendaten für den Spielbetrieb der nächsten Saison bekanntgegeben. So soll die Verbandsliga mit 16 Mannschaften – Wieblingen und der VfB Gartenstadt haben ihre Teams zurückgezogen – am 5./6. September starten. Die Landesliga Rhein-Neckar mit 19 Teams könnte sogar eine Woche früher beginnen, hier soll aber wie in allen Staffeln mit 19 oder 20 Mannschaften noch über ein alternatives Spielmodell mit einer einfachen Runde und einer anschließenden Auf- und Abstiegsrunde diskutiert werden.

Die noch ausstehenden Partien im bfv-Pokal – wie etwa das eine Halbfinale mit dem SV Waldhof sowie das Endspiel – könnten parallel zu den ersten Pokal-Runden der Saison 2020/2021 am 1./2. August und am 8./9. August ausgetragen werden. Saisonschluss der neuen Spielzeit ist am 13. Juni 2021. red/th

