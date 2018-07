Verbandsligisten im Testspiel-Modus

Anzeige

Mannheim.Die Verbandsligisten aus dem Fußballkreis Mannheim üben bereits nach Kräften für den Saisonstart am Wochenende vom 10. bis 12. August. So hatte beispielsweise der VfR Mannheim den Oberligisten SGV Freiberg zu Gast und unterlag unglücklich mit 0:1. Der entscheidende Treffer für die Württemberger fiel erst kurz vor Ende der Partie. Für die Elf des neuen VfR-Trainers Serkan Secerli geht die Testspielserie nun am Mittwoch beim hessischen Gruppenligisten Sportfreunde Heppenheim weiter. Spielbeginn im Starkenburg-Stadion ist um 19.30 Uhr.

Ebenfalls am Mittwoch (19 Uhr, Winfried-Höhn-Anlage) ist der FV Fortuna Heddesheim beim SC Rot-Weiß Rheinau zu Gast und parallel misst sich der VfB Gartenstadt um 18.30 Uhr auf eigenem Platz mit dem Regionalligisten SV Waldhof. Die Gartenstädter gewannen ihr erstes Testspiel gegen die SG Hemsbach mit 7:2 und läuten nun mit der Partie gegen den SVW ihr großes Sommerfest vom 20. bis 22. Juli am Anemonenweg ein. th