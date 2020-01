Vereinsinternes Duell geht an die DJK I

Käfertals Dirk Recktenwald glänzte in der Hinrunde mit einer 9:1-Bilanz. © Binder

Mannheim.Die Tischtennis-Akteure der DJK Käfertal sind in der Verbandsklasse weiter das Maß aller Dinge. Im vereinsinternen Duell schlug der Tabellenzweite im ersten Rückrundenspiel die eigene zweite Mannschaft klar mit 9:1 und kann somit weiter auf eine Bilanz von 20:0 Punkten blicken. Die Käfertaler sind allerdings „nur“ Zweiter, da der Tabellenführer FC Lohrbach bei zwei Spielen mehr schon 22 Pluspunkte geholt – aber auch schon ein Spiel verloren hat.

Einer der Leistungsträger der DJK ist Dirk Recktenwald. Der 46-Jährige glänzte schon in der Vorrunde mit der Bilanz von 9:1-Siegen. „Unser Ziel ist der Aufstieg – und dass wir von Verletzungen verschont bleiben“, macht der Wirtschaftsingenieur klar. Recktenwald spielt bereits seit 37 Jahren Tischtennis. „Mein Vorbild war schon immer der Schwede Jan-Ove Waldner“, berichtet Recktenwald, der im Derby gegen die DJK II zusammen mit Teamkollege Dominik Schwarz im Doppel gegen Lars Hörner/Michael Matt glatt mit 3:0 siegte und sein Einzel gegen Christopher Mager ebenfalls mit 3:1 souverän für sich entschied.

Recktenwald spielte in der vergangenen Saison noch für die DJK Mannheim, beim Club von der Vogelstang war er zugleich Abteilungsleiter. Seit dieser Saison bilden die Tischtennis-Formationen der DJK Mannheim und die DJK Käfertal nun unter dem Dach der Käfertaler eine Einheit. Die Erste Mannschaft ist auf Meisterkurs. Die „Zweite“ kämpft zwar um den Ligaerhalt, hat aber gute Chancen, diesen zu schaffen.

Beim Derbysieg punkteten für die DJK I das Doppel Marc Adler/Robert Hackmann. In den Einzelbegegnungen waren neben Recktenwald zweimal Adler und jeweils einmal Michael Neves, Robert Hackmann, Dominik Schwarz und Gerhard Reichelt erfolgreich. Den Ehrenpunkt für die zweite Mannschaft, die in der Tabelle punktgleich mit dem Drittletzten TTV Heidelberg II auf dem vorletzten Platz liegt, holte das Doppel Paul Rebsam und Paul Ewen.

Rebsam stützt die „Zweite“

Rebsam spielte eigentlich in der Ersten Mannschaft. In der Rückrunde wird er aber die Zweite Mannschaft unterstützen und dort als Spitzenspieler agieren. Rebsam legte in der Vorrunde in der Ersten Mannschaft eine 11:2-Bilanz aufs Parkett. Mit ihm erhofft sich die zweite Vertretung der Käfertaler, den Ligaverbleib zu sichern.

Am Sonntag muss die DJK I auswärts um 12 Uhr beim ebenfalls abstiegsbedrohten TTV Heidelberg antreten. Die zweite Mannschaft der Käfertaler ist bereits am Samstag um 15 Uhr, beim BJC Buchen gefordert.

© Mannheimer Morgen, Donnerstag, 23.01.2020