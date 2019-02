Verkürzter hessischer Klassiker

Eschborn.Stillstand heißt Rückschritt – das gilt auch für den Radklassiker Eschborn-Frankfurt am 1. Mai, der einst als „Rund um den Henninger Turm“ seinen weltweit guten Ruf begründete. „Das Rennen 2018 war eines der spannendsten überhaupt. Das wollen wir mit einer verkürzten Strecke noch einmal steigern“, sagte Fabian Wegmann in Eschborn. Nach 187,5 Kilometern und damit rund 25 weniger als im Vorjahr wird bei der 58. Auflage der Sieger vor der Alten Oper im Herzen von Frankfurt feststehen.

Seit die Amaury Sport Organisation (ASO) 2017 das Zepter für das Rennen übernahm, hat sich viel getan. In Deutschland vertritt der Luxemburger Claude Rach den Veranstalter der Tour und vieler weiterer Highlights im Kalender der Pedaleure. Den Aufstieg in die Reihe der World-Tour-Rennen zieht auch die hochkarätigen Teams wieder in Scharen nach Hessen.

„Noch steht das Teilnehmerfeld nicht fest, aber drei, vier mehr Teams als im Vorjahr haben schon ihr Interesse an einem Start angemeldet“, erklärte Rach. Als Geschäftsführer des Vereins zur Förderung des Radsports hält er alle Organisationsfäden in der Hand.

Eine leichte Ausfahrt wird es trotz der verkürzten Strecke nicht geben. Insgesamt sind 3222 Höhenmeter zu bewältigen. dpa

© Mannheimer Morgen, Donnerstag, 21.02.2019