Verliebt in den Trendsport mit Party-Atmosphäre

Ladenburg.Sein Lieblingsschlag ist der so genannte Smash. Doch neben jenem Schmetterball beherrscht Pit Große-Wilde unter anderem auch spektakuläre Hechtsprünge im Sand. Wenn man den 16-jährigen Ladenburger beim Beachtennisspielen beobachtet, könnte man beinahe glauben, er sei mit dem Paddle in der Hand auf die Welt gekommen. Vor sechs Jahren entdeckt Große-Wilde, der allerdings bereits seit seinem fünften Geburtstag wie Vater, Opa und Tante Tennis spielt, die trendige Variante dieser Sportart für sich.

Damals baut sein Heimatverein TC Ladenburg (TCL) erste Strandsandplätze, um Mitglieder zu gewinnen. „Ich habe es gleich mit Freunden ausprobiert und schnell gemerkt, dass es mir liegt“, erzählt das 1,80 Meter große Spitzentalent. Die Dynamik, das schnelle Volleyspiel und die Strandurlaub-Atmosphäre mit lauter Popmusik faszinieren Große-Wilde, der auch leidenschaftlich gerne im Mannheimer Trommelpalast Schlagzeug übt.

Seine Begabung fürs „Beachen“ fällt bald Alexander Bailer auf. Der international erfolgreiche Spitzenspieler aus Burladingen kommt seit den ersten TCL-Beachtennisturnieren regelmäßig nach Ladenburg, das sich in dieser jungen Disziplin zur Hochburg mit weiteren Talenten entwickelt. Dort finden Ende September die Endspiele der neuen Südwestliga statt.

Für Bailer ist Beachtennis „Leistungssport mit Party“. Er entdeckt Große-Wilde, bringt ihm Grundlagen des taktischen Spiels bei und nimmt ihn mit zu Turnieren. „Ohne ihn wäre ich nicht da, wo ich jetzt stehe“, sagt Große-Wilde. Aktuell ist das Mitglied des U-18-Nationalteams Dritter der Deutschen Männer-Meisterschaften.

Die Nummer neun des nationalen Rankings belegt Platz 200 in der Rangliste des Weltverbands ITF, der im Beachtennis immerhin 1437 Namen führt. Bereits mit 13 trägt Große-Wilde das Trikot der U-14-Nationalmannschaft und fliegt mit weiteren TCL-Assen zur Teamweltmeisterschaft nach Moskau. 2016 wird er Deutscher Meister seiner Altersklasse (Mixed und Doppel). Im vergangenen Sommer nimmt er mit dem Ladenburger Julian Ahrens an den EM in Litauen teil. Die Saisonhöhepunkte 2019: die EM Anfang September in Bulgarien und das größte deutsche ITF-Turnier in Saarlouis. Weltranglistenpunkte sammelt er auch bei Turnieren in halb Europa.

„Volles Programm: Das ist das, was ich machen will“, sagt Große-Wilde, der nach den Sommerferien in der Jahrgangsstufe 1 allmählich das Abitur anvisiert. Freistellung vom Unterricht? „Bisher kein Problem, solange ich keine Arbeiten versäume.“ Große-Wilde weiß bei aller Lockerheit auch um den Ernst des Lebens.

