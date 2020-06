Verspäteter Jubel

Mannheim.Eigentlich hatte man den Aufstieg beim TSV Neckarau II schon abgehakt. Zwar lag das Team von Trainer Pascal Beckmann zum Zeitpunkt des Corona-Lockdowns in der Kreisklasse B I auf Platz eins des Klassements, doch da der eigenen ersten Mannschaft der Aufstieg in die Kreisliga anfangs verwehrt geblieben war, ging es auch für den B-Ligisten nicht nach oben. „Da hatten wir schon mit dem Verbleib in der B-Klasse geplant. Als ich ein paar Tage später einen Anruf erhalten habe und mir Vereinsvertreter klar gemacht haben, dass es möglich ist, den Aufstieg wahrzunehmen, waren wir sehr überrascht“, berichtet Beckmann von seinem Wechselbad der Gefühle.

Eine Bilderbuch-Saison

Hinter seinem Team lag bis dahin eine Bilderbuch-Saison, nicht einmal lag der TSV Neckarau II im Klassement schlechter als auf Rang vier platziert, mit Alexander Sandford und Sven Geithner hatte das Team zwei Vollblut-Torjäger in seinen Reihen, die in dieser Spielklasse herausragen. Aber auch die beiden waren nur ein Teil eines Systems und Gefüges, das für Beckmann nicht überraschend ganz oben mitspielte. „Ein Vorteil unserer Mannschaft ist die individuelle Klasse aller Spieler. Bei unserem Spielstil arbeiten wir immer mit Knallgas. Wir stellen uns nicht hinten rein und hauen die Bälle lang nach vorne“, achtete Beckmann stets auch auf die spielerische Komponente.

Nun steht der TSV Neckarau II im stadtteilinternen Vergleich erstmals eine Spielklasse über dem VfL Kurpfalz Neckarau II. Doch von einer Genugtuung will Beckmann diesbezüglich nichts wissen. „Wir wissen ganz genau, dass der VfL tolle Arbeit leistet und dies nicht nur die letzten Jahre. Dieses Jahr hatten wir einfach die stärkere Mannschaft und sind somit verdient vor dem VfL aufgestiegen“, sagt Beckmann.

In der A-Klasse schwimmt der TSV Neckarau II in der nächsten Saison wie ein Hecht im Karpfenteich und wird vom ersten Spieltag an um den Klassenerhalt kämpfen müssen. „Für uns ist es in erster Linie wichtig, Spieler an unsere erste Mannschaft heranzuführen“, gibt Beckmann vor. „Wenn wir dazu noch schnellstmöglich nichts mit dem Abstieg zu tun haben, wäre dies die Krönung.“ Der Aufstiegskader bleibt zusammen, die Corona-Pause und die Ungewissheit in Richtung Spielklassenzugehörigkeit erschwerten jedoch die Suche nach Neuzugängen.

