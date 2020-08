Verstärkung für den Sturm

Von Reiner Bohlander

Mannheim. Die Fußballer des MFC 08 Lindenhof sind aus dem Corona-Tiefschlaf erwacht. Der Kreisligist hat vor wenigen Tagen mit der Vorbereitung auf die neue Saison begonnen, die am 6. September los gehen soll. „Der Kader hat sich ein bisschen verändert“, erzählt Rainer Jehle, der MFC-Abteilungsleiter Fußball, und erklärt: „Wir haben uns in der Breite vergrößert. Das war einfach nötig, denn in der vergangenen Runde haben wir wegen vielen Verletzungen doch Probleme gehabt.“

Drei Spieler sind neu vom SC Pfingstberg-Hochstätt zu den 08ern gekommen. Nunzio Carotenuto, Ivan Vlahov und Adrian Schmitt wechselten auf den Lindenhof. „Wir wollten vor allem unsere Offensive verbessern, wir haben in der vergangenen Spielzeit zu wenig Tore gemacht“, sagt Jehle, der sich vor allem von Ivan Vlahov viel Strafraumpräsenz und Treffer verspricht. „Er hat für Pfingstberg-Hochstätt in der Kreiskasse A 19 mal getroffen. Er könnte uns deshalb sehr helfen“, so Jehle. Auch Schmitt kommt mit dem Ruf eines Knipsers. Der Ex-Pfingstberger traf in der vergangenen Runde 13 Mal.

Neu beim MFC 08 ist dann noch Patrick Pretzer, der vom VfB Gartenstadt kommt, dort hauptsächlich im Kreisligateam spielte, aber laut Jehle auch schon im erweiterten Verbandsligakader stand. Auch er soll die Offensive verbessern. „Dann haben wir noch zwei Neuzugänge von Germania Friedrichsfeld II, da muss mal abwarten, ob sie es in die Erste Mannschaft packen“, berichtet der MFC-Abteilungsleiter. Fabian Puente und Felix Nasswetter sind neu im Kader von Trainer Patrick Heinzelmann. Der 31-Jährige wird, so Jehle, weiter nur als Trainer bei Lindenhof wirken. Einen einzigen Weggang mussten die 08er hinnehmen: Mittelfeldspieler Fabian Weiß hat sich dem Landesligisten FV Brühl angeschlossen.

„Insgesamt sind wir mit dem Kader zufrieden und wollen uns nun intensiv auf die Runde vorbereiten. Wir hoffen, dass die Situation so bleibt und wir die Saison in Ruhe durchspielen können“, sagt Jehle. In der vergangenen Runde landeten die 08er auf dem 13. Tabellenrang. Das erste Testspiel bestreiten die 08er am Sonntag, 17 Uhr, beim SV Schriesheim. „Wir freuen uns alle sehr darauf“, betont Jehle.

© Mannheimer Morgen, Freitag, 07.08.2020