Verstärkung für ein Top-Team

EDINGEN-NECKARHAUSEN.In der vergangenen Saison hat sich die DJK Fortuna Edingen-Neckarhausen in der Kreisklasse A 1 stets im Dunstkreis der Top Drei bewegt. Sie schaffte es aber nicht, dort hineinzustoßen, und belegte am Ende Rang vier. Dass der Club, der in dieser Saison erstmals als Fusionsverein und nicht mehr als Spielgemeinschaft startet, für die neue Spielzeit auf den Favoritenschild gehoben wird, hat einen einfachen Grund: Alleine fünf Spieler kamen aus der Auflösungsmasse des Landesligisten TSG Eintracht Plankstadt.

„Ich finde es noch schwierig, die Favoritenrolle anzunehmen, da ich nicht weiß, wie die anderen Mannschaften aussehen“, bleibt Trainer Marco Rocca zurückhaltend. „Klar ist, dass wir einen kleinen Vorteil haben, da unser bestehender Kader zusammengeblieben ist.“

Aufstieg im Hinterkopf

Dennoch zeugen Savas Badalak, Simon Wolf, Arben Azemi, Johannes Gaa und Marcel Uhrig (alle aus Plankstadt) von hoher Landesliga-Qualität und dürften das Potenzial der DJK Fortuna anheben, gleichwohl aber auch die Erwartungshaltung erhöhen. Aus diesem Grund schielt Rocca insgeheim in Richtung Kreisliga: „Wir machen uns keinen Druck, denn wir müssen nicht hoch. Im Hinterkopf habe ich aber schon, dass ich gerne unter die ersten Zwei kommen möchte.“

Auch Hasan Karakus, der vom TSV Wieblingen II kam, hat schon Landesliga-Luft geschnuppert. „Die Neuen waren anfangs zurückhaltend, haben sich aber positiv eingebracht. Von der Leistung her haben sie angedeutet, dass sie die Qualität und das Tempo anheben “, freut sich Rocca auf sein Team.

Wo die Fortunen stehen, wird sich wohl bereits nach den ersten sieben Wochen zeigen. Mit Kreisliga-Absteiger Spvgg 06 Ketsch II sowie dem TSV Neckarau, dem KSC Schwetzingen, dem SC Olympia Neulußheim, der SG Oftersheim und der TSG Rheinau warten in den ersten Partien gleich sechs Teams, die im ersten Saisondrittel erwartet werden. Hinzu kommt am zweiten Spieltag der FV Brühl II, der sich hinsichtlich Kader und Trainer neu aufgestellt hat. „Da wird sich zeigen, ob wir das Zeug dazu haben, oben mitzuspielen“, sagt Rocca. wy

