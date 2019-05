VfB erklärt Aufstiegsverzicht

MANNHEIM.Der 3:1-Erfolg von Fortuna Heddesheim am Sonntag gegen den als Meister in der Fußball-Verbandsliga Nordbaden feststehenden VfB Gartenstadt könnte für den Sieger noch ganz wichtig werden. Die Gelben Bären verkündeten, dass sie den Aufstieg in die Oberliga in dieser Saison nicht wahrnehmen werden. Damit wäre der Tabellenzweite, momentan der SV Sandhausen II (66 Punkte), aufstiegsberechtigt und der Dritte, aktuell Heddesheim (63 Punkte), für die Aufstiegsspiele zur Oberliga qualifiziert.

Der Vierte ATSV Mutschelbach (62 Zähler) verlor in Schwetzingen mit 0:3. Den Spargelstädtern half der überraschende Sieg nicht mehr. Die Schwetzinger müssen in die Landesliga absteigen, da der TuS Bilfingen seine Hausaufgaben erledigte und beim FC Zuzenhausen mit 4:2 gewann. Damit haben die Schwetzinger nun vier Punkte Rückstand auf den Relegationsplatz, den sie nicht mehr erreichen können.

Heddesh. – Gartenstadt 3:1 (2:0)

„Obwohl der Etat zum Ende dieser Verbandsliga-Saison bereits absolut oberliga-tauglich war und die Sponsoren ausdrücklich betont haben, auch diesen Weg mit dem VfB zu gehen, steigen wir nicht auf“, ließ der VfB um den Vorsitzenden Joachim Ningel verlauten. „Eine komplette Saison in der Oberliga könne nicht allein von den bereits unterstützenden Sponsoren abhängig gemacht werden. Hier wäre weitere Unterstützung nötig, egal in welcher Form und von welcher Seite. Allein schon vor dem Hintergrund der Tatsache, dass der VfB nun hinter dem SV Waldhof momentan die zweite Kraft in Mannheim ist und die Stadt hier sportlich repräsentiert“, heißt es weiter in der Pressemitteilung.

Die Gründe, den Aufstieg nicht wahrzunehmen, seien jedoch andere: „Der Verein will sich in der Verbandsliga stabilisieren und etablieren. Hierzu wurden bereits erste Strukturen geschaffen mit der Initialisierung eines Verwaltungsrates sowie von Jugendkoordinatoren, um dem bereits mehrfach angesprochenen Anspruch des VfB gerecht zu werden, nicht nur mit fertigen Spielern, sondern auch mit Talenten der eigenen Jugend, eine Mannschaft zu bilden, die oben mitspielt. Dies soll in dieser Saison weiter vorangetrieben werden, was bei einem Aufstieg in die Oberliga nicht in der gewünschten Form möglich gewesen wäre.“ Ningel stellte schon vor einigen Tagen gegenüber dieser Zeitung fest: „Mit knapp 400 Jugendlichen ist in Sachen Platzangebot das Ende der Fahnenstange erreicht. Eine Mannschaft, die in der Oberliga mitspielt und dort auch möglichst erfolgreich sein will, braucht mehr Trainingszeiten, was wiederum zu Lasten der Jugend und auch aller anderen Mannschaften geht.“ Ein weiterer wichtiger Punkt laut Ningel und Co.: „Um den mit dem Aufstieg in die Oberliga steigenden Erfordernissen gerecht zu werden, müssen weitere adäquate Personen gefunden werden.“

Mit einem Neuzugang ließ der VfB aber aufhorchen: Gartenstadt verpflichtete Maurice Hirsch vom Drittliga-Aufsteiger SV Waldhof. Der Mittelfeldspieler will sich beruflich neu orientieren und tritt sportlich etwas kürzer.

Heddesheim wahrte dagegen seine Aufstiegschance. Cihad Ilhan und Enis Baltaci schossen die Fortuna zu einer 2:0-Pausenführung. Im zweiten Durchgang kam Gartenstadt besser ins Spiel. Patrick Fetzer gelang der Anschlusstreffer für den Meister (59.). Doch die Heddesheimer hatten danach die besseren Chancen. Izzedine Noura machte in der Schlussminute mit einem Konter und dem 3:1 (90.) den Sack für die Fortuna zu. fvh/vfb

VfR Mannheim – Weinheim 1:1 (0:1)

Schon früh mussten die Rasenspieler eine kalte Dusche hinnehmen. Nach einer Mehrfachchance vollendete der Weinheimer Noureddin Goudar und sorgte für die schnelle Führung (2.) der TSG.

In den darauffolgenden Minuten fiel die Begegnung vor allem durch ruppiges Einsteigen beider Mannschaften auf. Auf dem Platz war zu keinem Zeitpunkt zu spüren, dass hier zwei Teams aufeinandertrafen, für die es aus sportlicher Sicht um nichts mehr ging. Klare Torchancen gab es jedoch nicht zu vermelden. Die Rasenspieler wirkten zwar bemüht, schafften es aber nicht, die notwendigen Gelegenheiten herauszuspielen, da zu häufig der letzte Ball nicht ankam.

In den zweiten 45 Minuten plätscherte die Partie lange vor sich hin, ehe Abdelrahman Mohamed nach einer Ecke den Mannheimer Ausgleich per Kopfballtreffer erzielte (74.). Am Ende blieb es beim leistungsgerechten Remis. vfr

© Mannheimer Morgen, Montag, 27.05.2019