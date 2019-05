VfB erneut meisterlich

Mannheim.Die Meisterschaft steht fest, doch der VfB Gartenstadt nimmt seine Spiele weiter ernst. In einer spektakulären Partie besiegten die Gelben Bären die Zweite Mannschaft des FC Astoria Walldorf. Der VfR Mannheim unterlag auswärts in Bilfingen mit 0:3.

Gartenstadt – Walldorf II 5:4 (1:4)

Die 150 Zuschauer erlebten in diesem Spiel ein Wechselbad der Gefühle. In den ersten 25 Minuten war der VfB nicht konzentriert genug. Walldorfs Stürmer Becker hatte zu viel Freiraum, was der zu einem lupenreinen Hattrick nutzte und die Astoria mit 3:0 (11. 20., 25) in Führung schoss. Gartenstadts Torhüter Broll verhinderte in dieser Phase mit guten Paraden einen höheren Rückstand und Andreas Adamek erzielte mit einem direkt verwandelten Freistoß aus 22 Metern den 1:3-Anschlusstreffer (28.). Antlitz sorgte aber noch vor der Halbzeit für das 4:1 für Walldorf II. In der zweiten Halbzeit zeigte Gartenstadt dann, warum die Mannschaft Meister wurde. Nach einem fulminanten Start gelang Eric Schaaf aus halbrechter Position das 2:4 für Gartenstadt (46.), dem Patrick Fetzer nur vier Minuten später das 3:4 folgen ließ. Gartenstadt bekam in der 64. Minute nach einem Rückpass des Gegners einen indirekten Freistoß zugesprochen, den Schaaf ausführte und Schwöbel zum 4:4 für Gartenstadt nutzte. Die gefährlichste Aktion von Walldorf II in der zweiten Halbzeit war ein Weitschuss, der an der Latte des VfB-Tores landete. Das Siegtor für Gartenstadt erzielte Fetzer mit einem Schuss von rechts (69.). Nach dieser Niederlage ist Walldorf II im Rennen um Platz zwei ausgeschieden.

Bilfingen – VfR Mannheim 3:0 (1:0)

Kevin Geiger brachte die Platzherren in der 24. Spielminute mit 1:0 in Führung. Die Mannheimer hatten keine gute Chancenverwertung. Steffen Kochendörfers Schuss wurde vom TuS-Keeper pariert. Kurz nach Wiederanpfiff gelang dem Bilfinger Dejan Svjetlanovic das 2:0 (49.) für die Platzherren. Der Schuss war noch abgefälscht und deshalb unhaltbar.

Die Mannheimer versuchten Druck zu machen, doch der TuS stand in der Defensive sehr kompakt. Eine Viertelstunde vor Schluss erzielte Kevin Stoitzner aus spitzem Winkel das 3:0 (75.) für Bilfingen, das letztlich sogar noch höher hätte gewinnen können.

