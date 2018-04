VfB macht Riesen-Schritt

Anzeige

MANNHEIM.Der VfR Mannheim und der FV Fortuna Heddesheim haben mit Siegen in die Erfolgsspur zurückgefunden und bleiben im Titelrennen der Fußball-Verbandsliga. Der VfB Gartenstadt gewann gegen Schlusslicht VfR Gommersdorf.

Neckarelz – VfR Mannh. 0:2 (0:1)

Der VfR holte bei den abstiegsbedrohten Odenwäldern den dritten Auswärtserfolg in Serie. Nach einem Foul an Enis Baltaci im Sechzehner zeigte der Schiedsrichter auf den Elfmeterpunkt und Ali Artun die Rote Karte wegen einer Notbremse. Der Gefoulte trat selbst an, Baltaci verwandelte sicher zum 1:0 (12.). Die SpVgg Neckarelz war kurz vor der Pause dem Ausgleich nah. Im zweiten Durchgang dominierte aber wieder der VfR. Während Ajdin Zeric (48.) und Norbert Kirschner, der den Innenpfosten traf (52.), die Vorentscheidung verpassten, machte es Baltaci besser. Nach Vorarbeit durch Joseph Olumide schoss er den Ball ins lange Eck zum 2:0 (54.). vfr

Gartenstadt – Gommersd. 3:1 (1:1)

Gartenstadt kommt dem Klassenerhalt näher. In einem kampfbetonten Spiel gewann der VfB gegen den Tabellenletzten verdient mit 3:1. Gommersdorf spielte mit einer kompakten Abwehr, lauerte auf Konter und war bei Standards gefährlich. Er konnte VfB-Torhüter Broll aber nur einmal überwinden, als Hespelt zur überraschenden 1:0-Führung traf.