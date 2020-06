VfB stürzt in ein tiefes Tal

MANNHEIM.Es geht ganz offenbar nicht mehr: Der VfB Gartenstadt meldet seine Fußball-Verbandsligamannschaft aus finanziellen Gründen vom Spielbetrieb ab. Das bestätigte am Dienstag Joachim Ningel, der Vorsitzende der Gelben Bären, dieser Redaktion. Zur Erinnerung: Vor einem Jahr stand der VfB als Meister noch unmittelbar vor dem Aufstieg in die Oberliga. Nach langen Gesprächen entschied sich der Vorstand dann aber gegen den Sprung nach oben.

Ningels Stimme war am Dienstagmorgen anzuhören, dass ihm die jüngste Entwicklung auch persönlich zusetzt. „Das alles tut mir von Herzen weh, daran werde ich noch eine ganze Weile zu knabbern haben“, sagt der Clubchef. „Leider musste ich diese Entscheidung so treffen. Ich bin seit fast 14 Jahren Vorsitzender beim VfB – glauben Sie mir: Das ist die härteste Entscheidung, die ich bislang fällen musste.“

Finanziell könne sich der VfB Gartenstadt die Verbandsliga einfach nicht mehr leisten, sagte Ningel und erklärte die Hintergründe. „Im Winter ist ein ganz wichtiger Sponsor zum SV Waldhof gewechselt, und dann haben überraschend weitere Gönner aufgehört. Wir hatten schon mit weniger Einnahmen geplant, dann kam allerdings auch noch Corona hinzu. Uns fehlen deshalb jetzt einfach die finanziellen Mittel für ein Verbandsligateam“, erläutert der VfB-Vorsitzende „Das ist leider nicht mehr zu stemmen. Besser die Entscheidung fällt jetzt. So haben Trainer und Spieler noch die Chance, zu anderen Vereinen zu gehen. Ich bin ja froh, dass wir vor einem Jahr nicht in die Oberliga aufgestiegen sind. Was da nun los wäre – das will ich mir nicht ausdenken.“

Neuanfang in der Landesliga?

Der Clubvorsitzende will in Kürze mit dem Verband sprechen. Sein Plan? Am liebsten wäre Ningel, wenn der VfB schon zu Beginn der Runde 2020/2021 als erster Verbandsligaabsteiger feststehen würde, um dann in der Saison darauf vielleicht wieder einen Neuanfang in der Landesliga oder eben in der Kreisliga zu wagen. Ningel bleibt aber vorsichtig: „Man muss sehen, ob das überhaupt möglich ist.“

Die zweite Mannschaft, die in der Kreisliga spielt, soll den Spielbetrieb in der kommenden Runde fortsetzen. „Auch in der Jugend soll es auf jeden Fall weitergehen“, sagt Ningel, der als Vereinschef eigentlich kürzer treten möchte. „Die Gerüchte, dass ich bei der nächsten Jahreshauptversammlung am 26. Juni ganz zurücktrete, stimmen aber nicht. Es ist angedacht, dass jemand das Amt des Vorsitzenden bald übernimmt. Aber bis dahin – und gerade jetzt – mache ich für den Verein weiter“, erklärt er und sagt: „Der VfB wird nicht untergehen, aber er muss sich eben anders aufstellen.“

Für Thomas Geyer, den Sportlichen Leiter des VfB Gartenstadt, war die Nachricht am Montagabend natürlich ein Schock. „Wir wurden vom Vorstand im gemeinsamen Gespräch informiert. Die Planungen mit den Spielern für die neue Runde waren schon abgeschlossen. Und dann kam das. Eine sehr traurige Sache“, erklärt er und macht klar: „Wir standen bei den Spielern im Wort. Als verkündet wurde, dass der VfB die Verbandsligamannschaft abmelden würde, war für mich und Trainer Peter Brandenburger klar, dass unsere Tätigkeit hier beendet ist.“

Geyer ist nach eigener Aussage „Ur-Gartenstädter“ und sagt deshalb: „Das tut weh. Vor allem hatten wir im Verein vor einigen Jahren – ich war ja auch Trainer hier – einen Plan, und der lautete: Wir wollen uns in der Landesliga etablieren. Das war damals schon das Höchste der Gefühle. Doch plötzlich kamen einige Leute, die von der Oberliga träumten. Und nun steht der Club eben in der aktuellen Situation.“ Geyer gibt zu: „Das komplette letzte Jahr war stressig. Das war zum Teil kein Hobby mehr. Wir wussten, dass es finanziell eng werden würde, aber dass es jetzt so kommt, hat uns doch arg überrascht.“

„Ein ganz harter Schlag“

Coach Brandenburger muss den Schlag ebenfalls erst verdauen. „Als ich am Montagabend nach der Sitzung zu Hause war, hatte ich schon zehn Anrufe auf meinem Handy. Alle wollten wissen, was los ist.“ Er selbst ist natürlich ebenfalls schwer getroffen. „Wenige Tage vor dem Ende der Transferperiode ist das für die Neuzugänge und alle Spieler ein ganz harter Schlag. Ich hoffe, die Jungs kommen noch alle unter“, sagt Brandenburger. „Der Etat für das Team war schon am Minimum. Zu Beginn der Sitzung stand die Richtung noch nicht ganz fest. Dann wollten Thomas Geyer und ich aber eine endgültige Entscheidung. Der Rest ist Geschichte.“

Brandenburger selbst hat noch keinen neuen Club. „Das ist alles noch viel zu frisch – mal schauen, was sich alles noch so ergibt.“

