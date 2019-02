VfB tauscht Trainer aus

Peter Brandenburger wird im Sommer Trainer des VfB Gartenstadt. © Nix

MANNHEIM.Paukenschlag beim VfB Gartenstadt: Der Fußball-Verbandsligist und sein aktueller Trainer Dirk Jörns gehen nach der Saison getrennte Wege. Ein Nachfolger steht schon fest: Peter Brandenburger, zurzeit Coach des Landesliga-Tabellenführer SV Waldhof II, wird das Team im Sommer übernehmen.

„Wir haben mit Dirk Jörns einen super Trainer, der die Mannschaft in der Rückrunde weiter betreuen wird, aber die Entscheidung steht. Wir haben auch schon den neuen Coach, den wir wollen und möchten nun in die Zukunft schauen“, sagte VfB-Vorsitzender Joachim Ningel.

Offenbar hatten der 42-jährige Jörns, der im Oktober 2017 das Team übernommen hatte, und die Clubführung unterschiedliche Sichtweisen, was die Zukunft der ersten Mannschaft angeht. Der VfB ist derzeit punktgleich mit Verbandsliga-Spitzenreiter SV Sandhausen II. Der Aufstieg in die Oberliga ist also ein Thema. Ningel sagte gestern im Gespräch mit dieser Zeitung: „Wenn wir am Saisonende in die Oberliga aufsteigen können, nehmen wir das an. Das ist auch mit dem neuen Coach so kommuniziert worden.“ Neben Jörns wird auch sein derzeitiger „Co“ David de Vega den Club verlassen. So hat es der aktuelle VfB-Trainer offenbar auch schon der Mannschaft mitgeteilt.

Ob Raimund Disch, der momentan als Sportlicher Leiter des VfB fungiert, in der nächsten Saison weitermacht, ist noch nicht geklärt. „Wir befinden uns noch in Gesprächen, aber wir würden gerne mit Raimund Disch weiterarbeiten. Er ist mein Freund“, betonte Ningel. bol

