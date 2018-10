VfB und SVS II im Gleichschritt

MANNHEIM.In der Fußball-Verbandsliga Nordbaden haben die beiden punktgleichen Erstplatzierten SV Sandhausen II und VfB Gartenstadt ihre jeweiligen Spiele gewonnen. Die Kraichgauer besiegten FC Astoria Walldorf II mit 2:0. Gartenstadt feierte einen 6:1-Kantersieg gegen den FC 07 Heidelsheim. Fortuna Heddesheim war ebenfalls erfolggreich und der VfR Mannheim gewann das Derby beim SV 98 Schwetzingen (MM-Extra-Spiel).

Gartenstadt – Heidelsh. 6:1 (4:0)

Gartenstadt begann die erste Halbzeit druckvoll, beherrschte Ball sowie Gegner und ging schon in der 10. Minute durch ein Tor von Thorsten Schaaf in Führung. Der Offensivspieler zirkelte den Ball nach einer Flanke in den linken Torwinkel. Der gleiche Spieler erzielte auch in der 18. Minute das 2:0 für den VfB Gartenstadt mit einer Bogenlampe aus rund 18 Metern.

Nur eine Minute später schloss Fetzer nach einer schnellen Körpertäuschung den nächsten Gartenstädter Angriff mit dem frühen 3:0 (19.) ab. Andreas Adamek erhöhte nach einer Ecke auf 4:0 (27.). Heidelsheim war mit dem Vier-Tore-Rückstand zur Halbzeit sogar noch gut bedient.

Fabio Hechler erzielte das 5:0 (62.). Heidelsheim gelang in der 78. Minute der Ehrentreffer durch Mike Weindel, der mit einem abgefälschten Freistoß traf. Fabio Schaudt sorgte aber nur wenig später mit dem 6:1 (83.) für den Schlusspunkt. vfb

Wieblingen – Heddesheim 2:4 (1:1)

Die Heddesheimer Fortuna hatte den besseren Beginn. Mit der dritten Torchance gelang Dennis Lodato nach Vorarbeit von Oliver Malchow die Führung für Heddesheim – 1:0 (16.). Beim TSV Wieblingen zeigte dann Matteo Monetta seine Torjägerqualitäten, als er zum 1:1 (36.) traf. So ging es in die Pause. Nach dem Seitenwechsel staubte dann Lodato nach Pass von Yannick Tewelde zum 2:1 (55.) für die Fortuna ab. 180 Sekunden später düpierte Tewelde die Wieblinger Abwehr und bediente Johan Malanga, der zum 3:1 (58.) abschloss.

Benedikt Damm machte es mit dem 3:2 (76.) noch einmal spannend, doch Max Lange sah beim Aufsteiger kurz danach Gelb-Rot (78.) und Andreas Lerchl erzielte mit dem 4:2 (85.) das endgültige Siegtor für Heddesheim. fvh

