VfB wehrt sich vergeblich

MANNHEIM.Der VfB Gartenstadt hat gut gekämpft, aber am Ende musste sich der Fußball-Verbandsligist gestern Abend im Halbfinale des Badischen Fußballpokals dem Drittligisten Karlsruher SC mit 0:4 (0:2) geschlagen geben. 2000 Zuschauer verfolgten die Begegnung im Mannheimer Rhein-Neckar-Stadion.

Der VfB hatte eigentlich einen guten Start, igelte sich nicht ein und suchte den offenen Schlagabtausch. In den ersten acht Minuten hatte der VfB zwei gute Freistoßmöglichkeiten. Nach einer Viertelstunde kam dann aber der Favorit besser ins Spiel. Und quasi mit der ersten guten Torchance gelang dem Drittligisten der Führungstreffer. Christoph Kobald markierte nach einem Eckball in der 19. Minute das Karlsruher 1:0. Und der Favorit legte kurz darauf den zweiten Treffer nach. Im Anschluss an einen Freistoß von Marc Lorenz kam KSC-Verteidiger Martin Stoll zum Kopfball. Das Spielgerät fiel Saliou Sané vor die Füße, der das Leder kompromisslos und unhaltbar für VfB-Keeper Dennis Broll unter die Latte schoss – 2:0 (21.).

Die Gartenstädter spielten tapfer weiter – und kamen auch zu ihren Möglichkeiten. Angreifer Patrick Fetzer vergab nach Patzer von Stoll die Chance zum Anschlusstreffer (32.). Kurz danach kam Andreas Adamek nach einer Flanke von Tim Krohne zu spät (37.). In der 43. Minute lag der Ball dann im KSC-Tor. Der VfB-Anhang und die Spieler jubelten. Doch der Treffer zählte nicht, Schiedsrichter Vincent Becker (Bliesransbach) hatte zuvor eine Gartenstädter Abseitsstellung gesehen.

Auch nach dem Seitenwechsel spielte der VfB weiter nach vorne. Karlsruhe hatte Glück, dass Christian Kuhn nur knapp über das Tor köpfte (63.). In der 72. Minute fiel dann die Entscheidung. Nach Pass von Sané schoss Kyoung-Rok Choi aus 18 Metern zum 3:0 ins rechte Eck. Kurz darauf legte Sané selbst das 4:0 (75.) per Lupfer über Broll nach. VfB-Spieler Fabio Hechler sah nach einer Tätlichkeit gegen Marin Sverko die Rote Karte (81.). „Wir haben uns gut und teuer verkauft“, betonte der Gartenstädter Trainer Dirk Jörns nach der Partie.

Die Polizei meldete unterdessen, dass es im Vorfeld der Partie zu einem Großeinsatz und rund 50 Festnahmen in der Mannheimer Innenstadt gekommen sei. bol

