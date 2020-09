VfL Kurpfalz holt 0:2 auf

Mannheim.In der Fußball-Landesliga Rhein-Neckar hat der VfL Kurpfalz Neckarau die Tabellenführung an die SG Heidelberg-Kirchheim verloren. Im Spitzenspiel kam das Team des Trainertrios Bernd Wigand/Feytullah Genc und Richard Weber gegen den Top-Favoriten FC Bammental zu einem 2:2 (0:1). „Wir sind zufrieden mit dem Ergebnis“, sagte Wigand und betonte: „Die Moral, der Kampfgeist und der Wille der Mannschaft waren super.“

Sekunden vor der Halbzeit gelang Bammental mit einem kuriosen Treffer die Führung. Maik Grund schoss aus fast 60 Metern und traf. „Unser Keeper Raul Chira konnte nichts machen, das war ein Strahl“, sagte Wigand, der betonte: „Wenn du so in die Pause gehst, dann bist du schon geknickt.“ Und es kam noch schlimmer für die Neckarauer. Stefan Wurm erhöhte nur sieben Minuten nach dem Seitenwechsel auf 0:2 (52.). „Wir wussten, wir machen noch mindestens ein Tor“, sagte Wigand. Und Neckarau kam noch einmal. Egzon Abdullahu erzielte das 1:2 (72.), in der Nachspielzeit stand Abdullahu an der richtigen Stelle und traf zum 2:2. vfl

St. Ilgen – FC Türkspor 3:1 (2:0)

Bereits nach 60 Sekunden sah Cem Kuloglu bei Türkspor die Rote Karte. Trainer Serif Gürsoy sagte: „Ja, er hat den Ellenbogen ausgefahren, muss man geben, leider.“ St. Ilgen ging kurz danach mit 1:0 (6.) durch David Cardal in Front und führte zur Pause mit 2:0. Anas Itani verkürzte (72.), doch nach einem Abwehrfehler machte Mario Peekes in der Nachspielzeit für St. Ilgen alles klar. fct

Horrenberg – FK Srbija 2:1 (0:0)

Pascal Gummel brachte die Mannheimer zunächst in Front. Patrick Kramer glich für Horrenberg per Elfmeter aus (80.) und in der Nachspielzeit erzielte Andre Rothenberger den Siegtreffer für Horrenberg. fk

