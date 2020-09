VfL Kurpfalz holt Mikail Erdem

Mannheim.Die Fußball-Landesligisten FC Türkspor Mannheim und VfL Kurpfalz Neckarau melden jeweils einen Neuzugang. Beide Teams sind am Wochenende wieder in der Liga im Einsatz. Türkspor muss am Samstag, 17 Uhr, beim FC/DJK Ziegelhausen/Peterstal antreten. Mit Ayhan Sabah hat der Club einen verbandsligaerfahrenen Akteur verpflichtet. Der Mittelfeldspieler trug die Trikots des VfR Mannheim, des TSV Amicitia Viernheim, der TSG Weinheim und des SV Waldhof Mannheim. Beim Spiel gegen die TSG Lützelsachsen (2:2) am Mittwochabend hatte er seinen ersten Einsatz für das neue Team.

Neu beim VfL Kurpfalz Neckarau ist Mikail Erdem. Der 26-Jährige ist ein zentraler Mittelfeldakteur und kommt vom Südwest-Verbandsligisten TuS Rüssingen. Er lief am Mittwoch beim Neckarauer 3:0-Erfolg gegen den FV Brühl bereits für sein neues Team auf. Der VfL Kurpfalz trifft am Sonntag, 16 Uhr, auswärts auf die Spvgg 06 Ketsch.

© Mannheimer Morgen, Freitag, 04.09.2020