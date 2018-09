VfL Kurpfalz II ohne Fortune und Coach

Mannheim.Vor dem fünften Spieltag der Fußball-Kreisklasse A, Staf-fel I, gab es die erste Trainer-Entlassung. Der VfL Kurpfalz Neckarau II reagierte auf den schwachen Saisonstart und trennte sich von Sven Paulsen. „Letztlich konnten die Anforderungen und Ansprüche, die wir uns gestellt hatten, nicht umgesetzt werden“, erklärte der Sportliche Leiter Lacky Paschaloglou.

TSV Neck. – VfL Kurpf. II 2:1 (0:1)

Trotz des Trainerwechsels verlor der VfL Kurpfalz Neckarau auch beim TSV Neckarau. Dabei zeigte der VfL zunächst eine ansprechende Leistung und ging sogar in Führung (17.). Im Laufe der Partie wurde der TSV dann aber immer stärker und erspielte sich zahlreiche Chancen. Eine davon nutzte Luc Reinfelder kurz vor Schluss zum Siegtreffer.

H. Türkspor – VfR MA II 3:2 (2:0)

Im Spitzenspiel fügte der FC Hochstätt Türkspor dem VfR Mannheim die erste Saisonniederlage zu. Türkspor kontrollierte die Partie vor der Pause und lag zurecht mit zwei Toren in Front. Nach der Pause war der VfR dann besser, mehr als der Anschlusstreffer gelang aber nicht.

Rheinau – Neulußheim 2:2 (0:1)

Trotz eines 0:2-Rückstands erkämpfte sich die TSG Rheinau noch einen Punkt gegen den SC Olympia Neulußheim. So richtig freute sich bei der TSG aber niemand: In den letzten zehn Minuten vergaben die Gastgeber zahlreiche Großchancen und so auch den Sieg.

Schwetz. – Vik. Neckarh. 6:2 (0:1)

Der KSC Schwetzingen brauchte gegen den FC Viktoria Neckarhausen eine Halbzeit, um ins Spiel zu finden. Ab der 46. Minute drehte der KSC auf und gewann völlig verdient.

Lindenhof II – SV Rohrhof 0:7 (0:1)

Der SV Rohrhof kam beim MFC Lindenhof zu einem Kantersieg. In der ersten Halbzeit hielt Lindenhof noch gut mit, kassierte dann aber nach dem Seitenwechsel zwei schnelle Gegentreffer und wurde in der Folge von starken Rohrhofern überrollt.

Seckenh. – Pfingstberg 0:3 (0 :2)

Im Kellerduell landete der SC Pfingstberg-Hochstätt beim SV Seckenheim einen Befreiungsschlag und feierte den ersten Dreier der Saison. Pfingstberg war über die gesamte Partie das bissigere Team und zeigte den größeren Siegeswillen.

SG Oftersheim – Brühl II 3:2 (2:1)

In einem harten, aber stets fairen Aufeinandertreffen setzte sich die SG Oftersheim gegen den FV Brühl durch. Die SGO hatte mehr Ballbesitz und war über weite Strecken das spielbestimmende Team.

Edingen-Neck. – Altlußh. 7:2 (2:1)

Die DJK Fortuna Edingen-Neckarhausen hatte gegen den SV Altlußheim keinerlei Probleme und hätte auch noch höher gewinnen können.

© Mannheimer Morgen, Montag, 17.09.2018