VfL Kurpfalz sichert sich Klassenerhalt

Brühl II – Altlußheim 6:0 (1:0)

Der FV Brühl holte gegen den SV Altlußheim einen 6:0-Kantersieg. Der FVB dominierte das Geschehen von Beginn an klar, jedoch blieb die erste Hälfte zunächst ereignisarm. Nach dem Seitenwechsel feuerte Brühl aus allen Rohren und behielt die volle Kontrolle über die Partie.

Pfingstberg – Türkspor 2:5 (1:2)

Die Abwehrreihe des SC Pfingstberg-Hochstätt tat sich gegen das Angriffsspiel des FC Hochstätt Türkspor sehr schwer. Der schwache SC stellte bei der verdienten 2:5-Niederlage keine große Herausforderung für Türkspor dar, der sich bei seinen Chancen eiskalt zeigte.

Oftersheim – Schwetz. II 4:1 (2:0)

Die SG Oftersheim erlebte einen weitgehend ruhigen Nachmittag und fuhr beim 4:1 gegen den SV Schwetzingen verdientermaßen drei Punkte ein. Der SV verpasste damit die Möglichkeit, den sicheren Verbleib in der Kreisklasse klarzumachen, braucht dafür aber nur noch einen Punkt.

Plankstadt II – Neckarau 2:4 (1:1)

Der TSV Neckarau entschied die Partie gegen die TSG Eintracht Plankstadt, die bereits als Absteiger feststeht, mit 4:2 für sich. Sowohl die TSG als auch der TSV starteten personalgeschwächt ins Spiel. In einer dementsprechend zähen Angelegenheit ging es zunächst mit einem 1:1 in die Kabine, doch in der zweiten Hälfte behielt der TSV trotz eines zwischenzeitlichen Anschlusstreffers die Oberhand und schnappte sich drei verdiente Punkte.

FC Vikt. Neckarhausen – Ketsch II

Der FC Viktoria Neckarhausen ist nicht zum Spiel angetreten.

