VfL Kurpfalz spielt wie aus einem Guss

Mannheim.In der Fußball-Landesliga Rhein-Neckar hat der VfL Kurpfalz Neckarau auch sein viertes Saisonspiel gewonnen – und das erneut sehr deutlich. Der Mannheimer Vorstädter führen damit die Liga an. Der FC Türkspor Mannheim düpierte den SV 98 Schwetzingen im Derby, Srbija Mannheim kam dagegen auf dem heimischen Platz in Feudenheim unter die Räder.

Neckarb. – Neckarau 0:4 (0:2)

„Wir haben wieder hochverdient gewonnen“, zog der Neckarauer Coach Feytullah Genc nach dem Triumph zufrieden Fazit. „Wir haben nur nach dem 2:0 kurz nachgelassen. Aber im zweiten Durchgang war es eine sehr einseitige Begegnung“, befand der Neckarauer Trainer. Lenny Schwabe erzielte in der 13. Minute quasi mit der ersten guten Neckarauer Gelegenheit gleich die 1:0-Führung. Der Akteur des VfL Kurpfalz stand nach einer zu kurzen Faustabwehr des Neckarbischofsheimer Torwarts goldrichtig und staubte ab. Danach blieben die Neckarauer am Drücker. Idris Yildirim erhöhte mit einem Schlenzer ins lange Eck auf 2:0 (22.). Im Anschluss kamen die Platzherren besser ins Spiel und vergaben auch einige Großchancen. Im zweiten Durchgang hatte dann wieder Mikail Erdem, Neckaraus vierfache Torschütze vom vergangenen Spieltag, seinen Auftritt. Nur zwei Minuten nach seiner Einwechslung gelang dem Joker das 3:0 (58.). Die maßgenaue Vorarbeit lieferte sein Teamkollege Lenny Schwabe.

Kurz danach erhöhte Egzon Abdullahu per Kopf auf 4:0 (63.). Im Anschluss hatte der VfL Kurpfalz die Partie voll im Griff. „Die Mannschaft macht das bisher wirklich sehr gut. Und auch nach den Spielerwechseln blieb der Spielfluss erhalten“, lobte Genc und fügte hinzu: „Wichtig ist derzeit auch, dass in der Defensive die Stabilität vorhanden ist.“ vfl

Türkspor – Schwetzingen 5:2 (1:2)

Im ersten Durchgang waren die Schwetzinger noch die halbwegs bessere Mannschaft. Der SV 98 lag nach den Treffern von Gilles Djahini (24.) und Jaques Zimmermann (39.) mit 2:1 in Front. Für den FC Türkspor hatte Njaga Manneh den zwischenzeitlichen Ausgleich erzielt. Doch die Mannheimer kamen stark verbessert aus der Kabine. Cem Kuloglu drehte mit einem Doppelpack innerhalb von sechs Minuten die Partie zum 3:2. Schwetzingen kam nicht mehr in den Tritt. Oguzhan Yildirim und Kadir Seker machten mit ihren Toren letztlich den dritten Türkspor-Sieg im vierten Spiel perfekt. Der FC bleibt somit ungeschlagen und liegt derzeit auf dem dritten Platz in Schlagdistanz zu Tabellenführer Neckarau. fct

Srbija – SG HD-Kirchheim 1:5 (0:3)

Gegen die eiskalten Kirchheimer waren die Mannheimer letztlich chancenlos. Dabei spielte der FK Srbija lange ganz gut mit. Allerdings halfen die Platzheren bei allen Gegentoren mit schweren individuellen Fehlern mit. Die Kirchheimer bestraften die Srbija-Patzer konsequent und zogen schnell davon.

Justin Neuner, der für die Heidelberger drei Tore erzielte und mit zwei Treffern die Begegnung schon im ersten Durchgang mitentschied, avancierte bei der SG eindeutig zum Mann des Tages.

Srbijas Abdellatif Sabri erzielte für die Mannheimer das zwischenzeitliche 1:4. Angesichts eines verschossenen Foulelfmeters war es aber einfach nicht der Tag des FK. fk

