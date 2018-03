VfL Kurpfalz unter Druck

Anzeige

Mannheim.Niederlagen und Platzverweise: Bei Fußball-Landesligist VfL Kurpfalz Neckarau lief es an den vergangenen beiden Spielwochenenden nicht. „Wir haben uns für gute Leistungen nicht belohnt“, sagt Teamchef Lacky Paschaloglou und macht klar: „Was gar nicht gut ist, sind dann noch diese überflüssigen Platzverweise wie zuletzt für Giovanni Scalamato und Stephan Abel. Die machen unsere Situation noch schwerer.“

Der VfL Kurpfalz liegt derzeit auf dem zwölften Tabellenplatz, hat aus seinen letzten neun Spielen aber nur einen einzigen Dreier geholt. Nur der Tatsache, dass auch die Konkurrenz nicht punktet, hat es das Team von Trainer Richard Weber zu verdanken, dass es noch nicht auf den Relegationsplatz abgerutscht ist. Aber klar ist: Die Neckarauer sollten möglichst bald punkten.

Am Samstag, 17 Uhr, empfängt der VfL Kurpfalz zu Hause den Liganeunten 1. FC Mühlhausen. Dass die Partie so spät angepfiffen wird, hat einen Grund: Am Sonnabend wird der neue Sportpark des VfL Kurpfalz Neckarau eingeweiht.