VfR auf Trainersuche

Mannheim.Und wieder ist Fußball-Verbandsligist VfR Mannheim auf Trainersuche. Uli Brecht, der erst Ende September Serkan Secerli als Coach bei den Rasenspielern ersetzt hatte, hat seinen Rücktritt erklärt. „Natürlich kommt das für uns überraschend“, sagte Jener Külbag, der Sportliche Leiter des VfR. „Uli Brecht wollte von uns eine Zusage für die kommende Saison. Sein Vertrag lief ja nur bis zum 30. Juni 2020. Die konnten wir ihm zum jetzigen Zeitpunkt aber nicht geben. Zielsetzung war es, die Mannschaft wieder nach oben heranzuführen. Momentan sind wir nur Neunter. Wir wollten einfach noch schauen, wie sich die Dinge entwickeln. Daraufhin ist er zurückgetreten.“

Dies bestätigte auch Serkan Zubari, der seit November dieses Jahres das Amt des Sportvorstandes beim VfR innehat. „Wir wollen nun in den nächsten Wochen den Markt sondieren und schauen, wer gut zu uns passt“, sagte Zubari.

18 von 30 möglichen Punkten

Brecht, der in zehn Ligabegegnungen mit dem Team insgesamt 18 von möglichen 30 Punkten holte, bestätigte auf Nachfrage dieser Zeitung, dass er über den Sommer hinaus Planungssicherheit wollte. „Das war allerdings nicht der Hauptgrund für meinen Rücktritt. Da spielten auch noch andere Dinge eine Rolle, über die ich aber nicht reden möchte.“

Der 50-Jährige zeigte sich enttäuscht und betonte: „Es war sicher nicht mein Ziel, hier Ende September zu übernehmen und nur zwei Monate später wieder zu gehen. Zumal ich mich auch sehr schnell mit dem Club und seinen Fans identifiziert habe. Aber ich habe eben klare Vorstellungen und andere Sachen kamen noch hinzu, die mich nun zu meinem Entschluss brachten.“

Die VfR Mannheim überwintert auf dem neunten Tabellenplatz der Verbandsliga Nordbaden. Laut Jener Külbag ist am 20. Januar Trainingsauftakt für die Vorbereitung auf die restlich Rückrunde. „Es ist also noch ein bisschen Zeit. Aber ab Montag wird die Suche nach einem neuen Trainer intensiviert“, so der Sportliche Leiter. bol

