VfR fehlt nötige Leidenschaft

Die Mannheimer warfen in der Schlussphase alles nach vorne, doch es blieb beim für den VfR letztlich enttäuschenden Remis, weil bis auf einen Torschuss von Norman Refior, den sich Schlussmann Karagöz im Nachfassen schnappte (85.), keine zwingenden Großchancen mehr heraussprangen. vfr/bol

Bruchsal – Gartenstadt 2:1 (2:0)

Der VfB Gartenstadt verlor am Samstag beim 1. FC Bruchsal mit 1:2. Damit ist die Mannschaft von Trainer Dirk Jörns im Spieljahr 2018 noch ohne Punkt. Die Gelben Bären liegen weiter auf dem neunten Tabellenrang, haben allerdings nur drei Punkte Vorsprung auf den Relegationsplatz. In Bruchsal geriet Gartenstadt in der 18. Minute in Rückstand. Paulo Lima erzielte die Führung für den Aufstiegsanwärter. Bruchsal blieb am Drücker und kam noch vor dem Pausenpfiff zum 2:0 (35.). Jonas Malsam war der Torschütze für die Platzherren. Eric Schaaf gelang fünf Minuten nach dem Seitenwechsel immerhin der Anschlusstreffer für den VfB – 1:2 (50.). Und Gartenstadt bemühte sich weiter, Darnell Hill hatte kurz vor Schluss Pech mit einem Schuss, der knapp am Tor vorbeiging (82.). Bruchsal brachte den knappen Vorsprung über die Zeit, aber Gartenstadt musste sogar noch eine Rote Karte hinnehmen: Valon Muja sah nach einem groben Foul den Karton (90.). vfb/bol

Neckarelz – Heddesheim 1:2 (0:2)

Nach einer Flanke von Andreas Lerchl zeigte Fortuna-Torjäger Cihad Ilhan einmal seine Goalgetter-Qualitäten. Der Heddesheimer Angreifer stand genau richtig und traf zur 1:0-Führung (16.). Der FV Fortuna hatte danach Oberwasser. Yannick Wöppel scheiterte zwar zunächst an Maximilian Penz (30.), dem Keeper der SpVgg Neckarelz, wenig später war der Torwart aber geschlagen. Seinem Teamkollegen Stefan Stötzel unterlief ein Eigentor zum Heddesheimer 2:0 (30.). Neckarelz hoffte noch einmal, als kurz nach Wiederanpfiff Fortuna- Schlussmann Daniel Tsiflidis einen Schuss zu kurz abwehrte und Simon Fertig zum 1:2 (50.) abstaubte. Neckarelz drückte auf den Ausgleich, doch hatte mit einem Lattentreffer Pech (79.). Die Fortuna-Defensive musste in der Schlussphase Schwerstarbeit verrichten. Fels in der Brandung war John Malanga. Der Innenverteidiger gewann fast jeden Zweikampf und hatte letztlich einen großen Anteil am knappen 2:1-Erfolg seiner Mannschaft.

„Wichtig waren diesmal einzig die Punkte, einen Schönheitspreis haben wir auf keinen Fall gewonnen. Auf dem Geläuf war es aber auch unmöglich, Kombinationsfußball aufzuziehen“, sagte ein nach dem Spiel sichtlich erleichterter Heddesheimer Trainer René Gölz, der betonte: „Wir hatten unsere Chancen in der ersten Hälfte, wir hätten den Sack früher zumachen können – und eigentlich auch müssen.“ fvh/bol

