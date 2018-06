VfR hofft gegen Gommersdorf auf kleines Wunder

Anzeige

Mannheim.„Wir brauchen jetzt ein Wunder.” Sven Wolf, Geschäftsführer des VfR Mannheim, brachte es mit diesem Satz auf den Punkt. Erneut droht der Fußball-Verbandsligist das Ziel Oberliga-Aufstieg zu verpassen – erneut schon nach der regulären Saison. Nach der 1:2-Niederlage beim SV 98 Schwetzingen am Donnerstag liegt der Traditionsklub drei Punkte hinter dem Zweiten Fortuna Heddesheim, der an Fronleichnam sein Heimspiel gegen Olympia Kirrlach mit 4:3 gewann und im Saisonfinale morgen nur noch einen Punkt zur Vize-Meisterschaft benötigt.

Nach dem Desaster in Schwetzingen sprach VfR-Trainer Manuel Wengert am Donnerstagabend schon so, als ob die Saison gelaufen wäre. Doch sein Team hat noch eine Chance. Die Rasenspieler müssen dafür allerdings ihre Heimpartie gegen den Tabellenletzten VfR Gommersdorf, die morgen um 17 Uhr angepfiffen wird, mit mindestens fünf Toren Vorsprung gewinnen und gleichzeitig hoffen, dass Heddesheim in seinem Heimspiel beim TuS Bilfingen patzt.

Was dem VfR vielleicht Hoffnung geben könnte: Für Gommersdorf geht es um nichts mehr. Der Abstieg der Odenwälder steht fest. Ob der VfR da noch große Gegenwehr leisten muss, ist zweifelhaft. Der TuS Bilfingen dagegen braucht noch Punkte, um den Klassenerhalt klar zu machen und könnte Heddesheim noch einmal Probleme bereiten.