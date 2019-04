VfR II hadert mit der Chancenverwertung

Mannheim.Am 20. Spieltag der Fußball-Kreisklasse A, Staffel I, hat der TSV Neckarau durch einen Sieg im Derby die Tabellenführung ausgebaut. Torlos endete das Verfolgerduell zwischen dem VfR Mannheim II und dem FC Hochstätt Türkspor.

VfR MA II – Hochst. Türkspor 0:0

Im Topspiel kam der VfR Mannheim gegen den FC Hochstätt Türkspor nicht über ein Unentschieden hinaus. Großes Manko beim VfR war die Chancenverwertung. Vier bis fünf hundertprozentige Möglichkeiten ließ er ungenutzt.

VfL Kurpf. II – TSV Neck. 2:3 (1:3)

Auf dem Papier war der TSV Neckarau im Derby beim VfL Kurpfalz Neckarau der klare Favorit. Doch die ersten 20 Minuten gehörten dem VfL Kurpfalz, und dieser ging auch in Führung. Nach einer halben Stunde hatten die Gastgeber dann allerdings zehn schwache Minuten, die der TSV eiskalt ausnutzte. Mit drei Toren in neun Minuten drehte der Tabellenführer das Spiel und siegte knapp.

Brühl II – Oftersheim 0:5 (0:2)

Die neuformierte Mannschaft der SG Oftersheim überzeugte auch beim FV Brühl. Bereits nach 17 Minuten führte die SGO mit 2:0 und kontrollierte auch in der Folge das Geschehen. Überragender Mann: Kevin Limbeck, der einen Dreierpack schnürte.

Pfingstberg – Seckenh. 3:1 (1:0)

Nach drei Niederlagen in Serie kann der SC Pfingstberg-Hochstätt doch noch gewinnen. In einem Spiel auf niedrigem Niveau zeigten die Pfingstberger gegen den SV Seckenheim den größeren Kampfgeist und siegten am Ende nicht unverdient.

Neckarha. – Schwetz. 1:3 (1:0)

Der FC Viktoria Neckarhausen erwischte gegen den KSC den besseren Start und ging früh in Führung (14.). Danach verpassten es die Gastgeber aber, nachzulegen. Dies sollte sich nach der Pause rächen: Der KSC nutzte seine spielerische Überlegenheit und drehte die Partie.

Neulußheim – Rheinau 5:0 (2:0)

Ein ungleiches Duell lieferten sich der SC Olympia Neulußheim und die TSG Rheinau. Neulußheim dominierte das Spiel über die volle Distanz und hätte höher siegen können.

Altlußheim – Ed.-Neck. 2:2 (1:0)

Bis zur 90. Minute hatte die DJK/Fortuna Edingen-Neckarhausen den Sieg beim SV Altlußheim vor Augen. Mit der letzten Aktion des Spiels gelang den Altlußheimern dann aber doch noch der Ausgleich.

Rohrhof – Lindenhof II 7:0 (1:0)

Nach ordentlicher erster Halbzeit und nur einem Tor Rückstand brach der MFC Lindenhof beim SV Rohrhof komplett ein und ging unter.

