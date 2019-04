VfR II holt in Schwetzingen nach

MANNHEIM.Mit drei Nachholspielen werden die Tabellen der Fußball-Kreisklassen A1 und A2 weiter zurechtgerückt. Bereits heute abend (19 Uhr) tritt der VfR Mannheim II beim KSC Schwetzingen an. Für VfR-Coach Giuliano Tondo hat die Partie im Aufstiegsrennen noch keinen vorentscheidenden Charakter. „Es sind danach immer noch neun Spiele zu absolvieren und die Spitzenmannschaften haben alle noch ein schweres Programm“, so Tondo.

In einer Partie der Kreisklasse A2 empfängt der SC Käfertal ebenfalls heute Abend die SpVgg Ilvesheim (18.45 Uhr). Für beide Mannschaften besteht kaum noch Möglichkeit, in das Aufstiegsrennen einzugreifen zu können. Am Donnerstag (19 Uhr) tritt der FC Hochstätt Türkspor gegen den SV Altlußheim an und kann den Abstand zu Spitzenreiter TSV Neckarau weiter verkürzen. wy

© Mannheimer Morgen, Mittwoch, 10.04.2019