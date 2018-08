VfR muss Rückschläge verdauen

MANNHEIM.Der VfB Gartenstadt ist erstklassig in die Saison gestartet. Im Badischen Fußballpokal stehen die Gelben Bären im Viertelfinale. Zum Auftakt der neuen Verbandsligasaison gewann das Team von Trainer Dirk Jörns zu Hause souverän mit 3:0 gegen den FC Zuzenhausen. Am Samstag muss der VfB auswärts um 15.30 Uhr gegen die SG Heidelberg-Kirchheim antreten – ein Angstgegner für Gartenstadt. „In den letzten vier Spielen gegeneinander haben wir nie gewonnen“, erinnert sich VfB-Pressewart Waldemar Binder, der betont: „Kirchheim hat sein erstes Spiel in Weinheim verloren, deshalb wird die Mannschaft alles daransetzen, in ihrem ersten Heimspiel zu punkten.“ Beim VfB fällt Zlatko Milic weiter aus.

Rippenbruch bei Hartmann

120 Minuten Pokalkampf stecken den Akteuren des VfR Mannheim und Fortuna Heddesheim in den Knochen. Das bittere Pokal-Aus am Mittwochabend (4:5 nach Elfmeterschießen) war nach dem missglückten Ligastart in Kirrlach (1:2) der zweite Nackenschlag für das Team von Coach Serkan Secerli. Die Rasenspieler sind also noch immer auf der Suche nach dem ersten Erfolgserlebnis. Am Sonntag wollen die VfR-Akteure mit einem Heimerfolg gegen den Aufsteiger FV Lauda in die Erfolgsspur zurückkehren – doch die Mannheimer sind gewarnt.

Bei Fortuna Heddesheim war die Freude nach dem Erfolg gegen den VfR natürlich groß. Aber: Es gab wieder einen verletzten Spieler. Verteidiger Eduard Hartmann zog sich in der Partie einen Rippenbruch zu und wird wohl mindestens sechs Wochen ausfallen. Zuvor hatte sich schon Marcel Höhn eine Bänderverletzung zugezogen und fällt länger aus. „Wir müssen schauen, wie wir die nächsten schweren Wochen bewältigen“, sagt Coach Rene Gölz. Am Sonntag empfangen die Heddesheimer um 15 Uhr den FC 07 Heidelsheim, der mit einem 2:1-Überraschungssieg über den FC Astoria Walldorf II in die Runde gestartet ist. Der SV 98 Schwetzingen spielt bereits am Samstag, 15.30 Uhr, zu Hause gegen den TuS Bilfingen. bol

