VfR muss Spitzenreiter Sandhausen II ziehen lassen

MANNHEIM.In der Fußball-Verbandsliga hat der SV Sandhausen II die Tabellenführung mit einem 5:0-Heimsieg gegen Schlusslicht SG Heidelberg-Kirchheim verteidigt. Der VfR Mannheim kassierte seine zweite Niederlage in Folge. Das Team von Trainer Serkan Secerli unterlag im Derby bei der TSG 62/09 Weinheim mit 1:2 (0:1). „Nach der Niederlage in Bilfingen wollten wir in Weinheim in die Erfolgsspur zurück. Die Weinheimer waren aber schon in der ersten Hälfte laufstärker und auch spielerisch besser als unsere Mannschaft“, zeigte sich der Sportliche Leiter Jener Külbag als fairer Verlierer.

In den ersten 25 Minuten war der VfR noch leicht überlegen. Doch dann vergab der Weinheimer Aiman Kurt (25.) die erste Chance für die TSG. Völlig frei vor VfR-Keeper Marcel Lentz schoss er neben das Tor. Danach lief beim VfR gar nichts mehr zusammen. Die Unsicherheit bei den Rasenspielern wuchs von Minute zu Minute, was sich auch in der Spielweise niederschlug, die fortan von vielen Rückpässen geprägt war. In der 29. Minute fiel die Führung für die Bergsträßer. Ein abgefälschter Weitschuss von Yannick Schneider schlug im Mannheimer Gehäuse zum 1:0 ein. Drei Minuten später verfehlte Kurt das Gehäuse erneut. Diesmal ging sein Schuss drüber (32.). Dem VfR fiel bis zum Halbzeitpfiff nichts mehr ein.

Aufholjagd kommt zu spät

Coach Secerli wechselte in der Pause gleich dreimal. Weinheim konterte jedoch eiskalt: Schneider erzielte das 2:0 (51.). Kurz danach gab es Elfmeter für den VfR, doch Ayhan Sabah scheiterte an Chira (53.). Hoffnung keimte bei den Rasenspielern noch einmal auf, als Franke zum 1:2 (63.) einköpfte. Marc Haffa (78.) und Piero Adragna (78.) vergaben aber den Ausgleich. Marc Gessel hatte in der Nachspielzeit die letzte Chance, setzte den Ball aber über das Tor (90.+3). Kurz darauf war Schluss, und die TSG durfte feiern. „Zum Glück geht es anderen Teams nicht besser. Nun haben wir am kommenden Wochenende den VfB Gartenstadt vor der Brust. Da müssen wir besser spielen“, sagte Külbag. bol

