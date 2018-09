VfR schon mächtig unter unter Zugzwang

MANNHEIM.Der VfR Mannheim musste zuletzt mit der Derby-Niederlage in Heddesheim einen weiteren Dämpfer hinnehmen. Der Fußball-Verbandsligist kassierte damit im vierten Auswärtsspiel seine dritte Niederlage. Zu Hause ist das Team von Trainer Serkan Secerli dagegen noch verlustpunktfrei. Am Sonntag empfängt der VfR nun um 15 Uhr im Rhein-Neckar-Stadion den starken Aufsteiger ATSV Mutschelbach, der nur einen Rang hinter den Mannheimern auf Platz sieben liegt. Wenn der VfR den Anschluss nach vorne nicht verlieren will, muss unbedingt ein Sieg her.

Der ATSV Mutschelbach sorgte zuletzt mit einem 4:0-Erfolg über Oberliga-Absteiger Weinheim für ein dickes Ausrufezeichen. Allerdings konnte auch der ATSV bisher nur ein Auswärtsspiel gewinnen.

Gölz: „Sind wieder vorne mit dabei“

Während bei den Rasenspielern Trübsal geblasen wurde, ist die Stimmung bei Fortuna Heddesheim nach dem erneuten Heimsieg über den Rivalen – schon im Pokal hatte Heddesheim den VfR geschlagen – entsprechend gut. „Wir sind wieder vorne mit dabei, aber in dieser Liga kann jeder jeden schlagen. Am Sonntag geht es wieder von null los“, sagt der Heddesheimer Coach Rene Gölz. Die Fortuna muss zum FC Zuzenhausen. Der Tabellenelfte aus dem Kraichgau gilt als unangenehm. Eduard Hartmann (Rippenbruch), Yannick Wöppel (Adduktoren) und Spielmacher Yannick Tewelde (Muskelverletzung) werden wohl bei der Fortuna fehlen.

Tabellenführer VfB Gartenstadt hat derzeit schon einen Fünf-Punkte-Vorsprung. Die Gelben Bären wollen das Polster am Samstag, 17 Uhr, im Auswärtsspiel bei der TSG Weinheim verteidigen oder sogar noch ausbauen. bol

