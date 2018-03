VfR setzt auf Heimstärke

Anzeige

MANNHEIM.Fußball-Verbandsligist VfR Mannheim peilt am Samstag den ersten Dreier im neuen Jahr an. Nach dem 0:0 im Nachholspiel beim Verfolger Fortuna Heddesheim steht das Team von Trainer Hakan Atik vor einer vermeintlich leichten Heimaufgabe. Der Tabellenführer, der punktgleich mit Germania Friedrichstal (beide 35 Punkte) derzeit an der Spitze steht, empfängt um 15 Uhr im Rhein-Neckar-Stadion den ASV Durlach.

„So wie es aussieht, kann Piero Adragna doch wieder früher einsteigen als erwartet“, sagte VfR-Trainer Atik nach dem ersten Training in dieser Woche. „Dann hätte ich alle Spieler an Bord und könnte aus den Vollen schöpfen.“ Wie genau die Startformation seiner Mannschaft aussehen wird, will Atik noch nicht verraten. „Wir haben viele gute Spieler, da warte ich erst einmal die letzten Trainingseindrücke ab.“

ASV Durlach kommt mit Hettrich

Zu Hause hat der VfR noch keinen Punkt abgegeben – und das soll auch gegen Durlach so bleiben. Doch Atik warnt: „Der ASV hat einen neuen Trainer. Das erste Spiel nach der Winterpause hat Durlach mit 1:0 gegen Kirrlach gewonnen. Ich denke deshalb, dass sie alles daransetzen werden, um etwas mitzunehmen.“