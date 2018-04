VfR spürt Heddesheimer Atem im Nacken

Anzeige

Schwetzingen war mit seinen schnellen Spielern durch Konter immer gefährlich. In der 36. Minute landete ein Schuss von Babari am linken Pfosten. Kurz vor Schluss war VfB-Torhüter Broll bei einem Freistoß von Nils Makan aus 25 Metern machtlos, als der Ball im rechten unteren Toreck einschlug (84.). Gartenstadt machte in den letzten fünf Minuten Druck und kam noch zu einigen Chancen. Die beste verhinderte Schwetzingens Spieler Can, als er in der 87. Minute einen Schuss von Krohne von der Linie holte. Es blieb beim Remis. svs

© Mannheimer Morgen, Montag, 16.04.2018