VfR stellt die Weichen

Heddesheim – HD-Kirchh. 5:3 (1:2)

Die Fortuna wahrte ihre Aufstiegschance. Dabei begann die Partie ganz schlecht für die Heddesheimer. Durch zwei verwandelte Foulelfmeter von Jonas Rehm ging die SG mit 2:0 in Front. Danach machte Heddesheim Druck. Andreas Lerchl gelang per Distanzschuss das 1:2 (18.). Nach der Pause legte die Fortuna zu, Cihad Ilhan traf zum 2:2 (66.). Nach Gelb-Rot für den Kirchheimer Rau spielte Heddesheim in Überzahl und nutzte das: Patrick Marschlich erzielte per Strafstoß das 3:2 (83.), Cem Kuloglu sorgte mit dem 4:2 für die Entscheidung (88.). Heidelberg kam noch zum 3:4, doch ein Eigentor besiegelte die Niederlage der Kirchheimer. Fvh/bol

Gartenstadt – Eppingen 0:2 (0:0)

Der VfB scheiterte an seiner schlechten Chancenverwertung, Eppingen war effektiver. Bei drei guten Chancen landeten die Bälle zweimal im Tor von Gartenstadt. Kevin Haas traf per Kopf (74.), Soner Bostan (90.) besorgte den Endstand. Vfb/bol

Montag, 26.03.2018