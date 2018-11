VfR sucht Weg aus der Krise

MANNHEIM.Es geht Richtung Winterpause und Fußball-Verbandsligist VfR Mannheim steckt in einer sportlichen Krise. Das Team von Trainer Serkan Secerli hat die jüngsten drei Partien verloren. Zuletzt gab es eine 0:1-Derbyniederlage gegen den VfB Gartenstadt. In der Tabelle sind die Rasenspieler zur Saisonhalbzeit Vierter, der Rückstand auf den Zweiten Gartenstadt beträgt vier Punkte. Der VfR empfängt nun am Samstag, 14.15 Uhr, im Rhein-Neckar-Stadion zum Start der Rückrunde den FC Olympia Kirrlach.

„Wir haben gegen Gartenstadt die erste Halbzeit komplett verschlafen, die zweite Hälfte ist besser gewesen, aber letztlich haben die paar Prozentpunkte einfach gefehlt, um so ein Spiel noch ernsthaft zu drehen. Momentan ist es keine einfache Situation. Kirrlach ist aber ein Gegner, der nicht einfach zu bespielen ist, das hat die Olympia zuletzt beim 4:4 in Heddesheim gezeigt“, sagt Jener Külbag, Sportlicher Leiter des VfR, und betont: „Wir müssen enger zusammenrücken, jetzt gilt es, in den nächsten beiden Spielen noch einmal alles zu geben und die sechs Punkte zu holen. Wir wollen nicht noch weiter zurückfallen.“

Der nächste Kontrahent aus Kirrlach belegt in der Tabelle zwar nur Platz elf, sorgte aber am vergangenen Wochenende mit einem 4:4 in Heddesheim für Aufsehen. Außerdem hat das Team von Andreas Backmann den VfR zum Saisonauftakt 2:1 geschlagen. „Das ist ein sehr wichtiges Spiel für uns“, betont Külbag.

Der Tabellenzweite VfB Gartenstadt eröffnet die Rückserie am Sonntag, 14.15 Uhr, mit dem Auswärtsspiel beim aktuell Neuntplatzierten FC Zuzenhausen. Das Team von Coach Dirk Jörns gewann das Hinspiel souverän mit 3:0. Nach dem Auswärtssieg beim VfR fahren die Gelben Bären erneut selbstbewusst zu den Kraichgauern.

Vier Fortuna-Tore zu wenig

Der Tabellendritte Fortuna Heddesheim, der genau wie der VfR Mannheim vier Punkte Rückstand auf Gartenstadt hat, spielt am Sonntag, 14.15 Uhr, zu Hause gegen den Tabellenvorletzten FV Lauda. Coach René Gölz monierte nach dem 4:4 zuletzt gegen Kirrlach die schwache Leistung in der Defensive.

„Wenn man vier Tore erzielt, muss man eigentlich auch gewinnen“, so Gölz. Auch für die Fortuna gilt: Es sollen keine Punkte bis zur Winterpause liegengelassen werden. Im Hinspiel kam Heddesheim in Lauda nicht über ein 0:0 hinaus. Diesmal will die Gölz-Elf unbedingt den Dreier landen. bol

