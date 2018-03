VfR trennt sich von Atik

Anzeige

Mannheim.Die jüngste Enttäuschung war wohl doch eine zu viel: Nachdem der Fußball-Verbandsligist VfR Mannheim am vergangenen Wochenende gegen den Tabellenvorletzten TuS Bilfingen nicht über ein 2:2 hinaugekommen war und die Aufstiegsambitionen der Rasenspieler weiter in Gefahr geraten sind, handelte der Traditionsclub und entließ Cheftrainer Hakan Atik (Bild). „Atik und der Vorstand der Rasenspieler haben die Situation analysiert und sind gemeinschaftlich zu dem Entschluss gekommen, dass die Mannschaft für den Rest der Runde einen neuen Impuls benötigt, um das Saisonziel Oberliga-Aufstieg zu realisieren“, hieß es in einer Mitteilung des deutschen Meisters von 1949. Atik verabschiedete sich gestern von seinen Spielern, bis auf weiteres werden Co-Trainer Ahmet Bozkoyun und Team-Manager Jener Külbag die Verantwortung und Trainingsleitung übernehmen.

Atik wurde im Oktober 2014 Nachfolger von Christian Klein und stieg trotz einer großen Aufholjagd im Sommer 2015 mit den Rasenspielern in die Verbandsliga ab. Danach verpasste der 41-Jährige den Wiederaufstieg zweimal als Verbandsliga-Dritter und unternahm in der aktuellen Saison einen neuen Anlauf.

Nach dem 15. Spieltag schafften es die Blau-Weiß-Roten erstmals seit dem Abstieg wieder auf Platz eins der Verbandsliga, in den darauffolgenden fünf Spielen konnten die Mannheimer jedoch nur einmal gewinnen. Nach zuletzt nur sechs von möglichen 15 Punkten büßte der VfR die Tabellenführung wieder ein und muss nun sogar um Platz zwei kämpfen, der für die Aufstiegsspiele berechtigt. th/red (Bild: red)