VfR und Gartenstadt jubeln

MANNHEIM.Der VfR Mannheim hat sich in der Fußball-Verbandsliga Nordbaden den zweiten Tabellenplatz zurückerobert. Das Team von Trainer Manuel Wengert kam beim VfB Eppingen zu einem klaren 5:1-Erfolg. Der bisherige Zweite Fortuna Heddesheim verlor dagegen bei der SpVgg Durlach-Aue mit 1:3. Damit liegt der VfR bei noch drei ausstehenden Spielen wieder zwei Punkte vor Heddesheim. Da auch Tabellenführer Germania Friedrichstal in Zuzenhausen (0:1) patzte, haben die Rasenspieler bei sieben Punkten Rückstand sogar noch theoretische Chancen auf den Titel.

Eppingen – VfR Mannheim 1:5 (0:4)

Der VfR kam beim Tabellenfünften zu einem klaren Sieg. Nach einem Freistoß köpfte Steffen Kochendörfer das 1:0 (7.) für die Mannheimer. Nur 180 Sekunden später markierte Marc Haffa nach tollem Pass von Ajdin Zeric das 2:0 (10.). Eppingen wirkte geschockt. Enis Baltaci sorgte für das 3:0 (25.), und Haffa legte kurz vor der Halbzeitpause sogar das 4:0 (45.+1) nach.

Nach dem Seitenwechsel ließ es der VfR ruhiger angehen. Dennoch gelang Baltaci das 5:0 (58.). Er verschoss zunächst einen Foulelfmeter, verwertete dann aber den Nachschuss. Johannes Ebner erzielte den Ehrentreffer für den VfB Eppingen zum 1:5 (79.). Die Platzherren verzeichneten in der 90. Minute noch einen Pfostentreffer – das war’s. „Für uns war es wichtig, dass wir gleich wieder an unsere Vorstellung vom Bruchsal-Spiel anknüpfen, das hat gepasst. Nun brauchen wir dieselben Leistungen in den abschließenden drei Spielen, um noch die Aufstiegsspiele zu erreichen“, sagte VfR-Teammanager Jener Külbag nach dem Kantersieg. vfr/bol